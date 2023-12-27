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رئيس التحرير
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ديني

احتفاء باليوم العالمي للغة العربية

الجامع الأزهر يدشن موسما جديدا من برامج المرأة حول الأمن اللغوي

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

يطلق الجامع الأزهر، تزامنا مع احتفاء الأزهر الشريف باليوم العالمي للغة العربية لغة القرآن الكريم، السبت المقبل، أولى حلقات موسمه العاشر من برامجه الموجهة للمرأة، والذي يأتي تحت عنوان: " الأمن اللُّغوي".

الجامع الأزهر يدشن موسما جديدا من برامج المرأة حول الأمن اللغوي

 وذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

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وقال د.عبد المنعم فؤاد، إن البرامج الموجهة للمرأة والأسرة بالجامع الأزهر ، تناقش جميع القضايا التي تهم الأسرة والمجتمع في مقدمتهم المرأة بوجه عام والمسلمة والعربية بوجه خاص، موضحا أن هذه الندوات تضع روشتة علاج لجميع مشكلاتها، مؤكدا أن ندوة السبت المقبل، هي أولى ندوات الموسم العاشر ضمن البرامج الموجهة للمراة والأسرة.

وأوضح المشرف على الرواق الأزهري، أن هذا الموسم هو استكمال للمواسم التسعة الماضية ، وسوف يحاضر فيه نخبة مميزة من المتخصصين في العلم الشرعية بجانب الخبراء والمتخصصين في فن العلاقات الأسرية والصحة النفسية والاجتماعية، موضحا أن المحاضرات تعقد كل أربعاء وتتناول محور من محاور العنوان الرئيسي للبرنامج على مدار شهر كامل بإجمالي ٤ محاضرات.

ولفت إلى أن الرواق الأزهري يقف على جميع القضايا التي تهم المواطنين والأمة الإسلامية بأكملها وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر، مشيرا إلى أن هناك بعض الشروط التي يجب مراعاتها قبل التسجيل في البرنامج، وتتمثل في أن يكون الحضور بتسجيل مسبق قبل موعد أول محاضرة، وذلك عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/xviLygxnh6wHM7Jw7

وأوضح أن التسجيل يقتصر على النساء فقط، والالتزام بالحضور في كامل محاضرات البرنامج، لافتا إلى أنه سوف تمنح الحاضرات في نهاية البرنامج شهادة اجتياز معتمدة من الجامع الأزهر.

وأضاف أن قضايا المرأة والأسرة تحظى باهتمام ملحوظ من الجامع الأزهر ، وفقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر ووكيل الأزهر، موضحا أنه خلال السنوات القليلة الماضية دشن الأزهر العديد من الملتقيات العلمية والندوات التوعوية، التي تناقش الكثير من القضايا التي تهم المرأة والطفل والأسرة بأكملها.

الأزهر الجامع الازهر اليوم العالمي للغة العربية لغة القرآن الكريم الدكتور عبد المنعم فؤاد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب

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