إنشاء مشروع داخل حدود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنظام المناطق الحرة الخاص

وافق مجلس الوزراء على إنشاء مشروع داخل حدود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنظام المناطق الحرة الخاصة.

ويقام المشروع الجديد تحت اسم شركة (البحر الأحمر لمحطات الحاويات)، ش. م. م للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة في ميناء العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك على مساحة إجمالية مقدارها 720 ألف م2.

ويهدف المشروع إلى بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات بميناء العين السخنة، بتكلفة استثمارية مقدارها 379.6 مليون دولار أمريكي، وبعدد عمالة 134 عاملاً، وبحجم إنتاج 1.6 مليون حاوية مكافئة لحجم 20 قدما TEU.