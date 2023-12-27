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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ماجد المصري يكشف لصدي البلد تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة

صدى البلد

تصدر الفنان ماجد المصري محركات البحث الإلكتروني الأكثر شهرة "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك إثر تعرضه لأزمة صحية أثناء سفره للخارج في إحدى الدول العربية لتصويره أحد المشاهد في أحد المسلسلات التي سيخوض بها السباق الرمضاني 2024.


أكد النجم ماجد المصري فى تصريحات"  لصدي البلد عن تعرضه لوعكة صحية، وخضوعه مؤخرا لعملية في العين، داخل أحد المراكز الطبية في أبوظبي، حيث يتواجد حاليا لتصوير أحد أعماله.

و قال لصدي البلد عملت عملية ليزر في العين لعلاج قطع في الشبكية في أبوظبي".  

يتواجد حالياً في الامارات لتصوير أحد اعمالة الفنية ، مطالباً جمهورة و كل محبيه بالدعاء له بالشفاء العاجل ، و الحمد لله على كل شئ   
و أضاف قائلا الحمد لله الحمد لله انا في إنتظار خلال عشر ايام تاني و هعمل فحص طبي تاني "

بدأ الفنان ماجد المصري، تصوير مسلسل محارب، الذي يشارك في بطولته مع الفنان حسن الرداد، وينتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني
وتدور أحداث المسلسل في قالب اكشن اجتماعي، يناقش العديد من القضايا، وهو التعاون الأول بين كلا من حسن الرداد، والمؤلف محمد سيد بشير، والمخرجة شيرين عادل.

مسلسل محارب بطولة: ماجد المصري ، حسن الرداد ، كريم عفيفي، تامر عبد المنعم، نرمين الفقي، وعددا آخر من الفنانين، وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج شرين عادل.

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