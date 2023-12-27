عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

طفل أمريكي يركب طائرة مختلفة بالخطأ بعطلة عيد الميلاد|ماذا كان مصيره؟

صدى البلد

في واقعة غريبة من نوعها، وجد طفل أجنبي نفسه على متن طائرة مختلفة أثناء عطلة عيد الميلاد لزيارة جدته  في جنوب غرب فلوريدا. 

انتهي الأمر بالطفل صاحب الـ 6 سنوات في أورلاندو بولاية فلوريدا على بعد نحو 260 كيلو مترا.

وكانت الجدة ماريا راموس وصلت، الخميس، إلى مطار في فورت مايرز جنوب غرب فلوريدا الدولي، لاستقبال حفيدها الذي كان يسافر لأول مرة من فيلادلفيا.

فوجئت الجدة بمسؤولي المطار يخبرونها بأن حفيدها ليس على متن رحلة خطوط سبيريت الجوية-الاقتصادية منخفضة التكلفة.

تفاصيل 

أوضحت الجدة ماريا: "ركضت داخل الطائرة (ووصلت) للمضيفة، وسألتها: أين حفيدي؟" وقالت لمحطة "وينك نيوز" الإخبارية: "لقد تم تسليمه إليك في فيلادلفيا؟" وقالت المضيفة: "لا، ليس معي أطفال".

وبعدها تلقت الجدة اتصالا هاتفيا من حفيدها من مطار أورلاندو يخبرها أنه قد هبط وفقًا لمحطة وينك نيوز التلفزيونية.

نبهت شركة "سبيريت نيوز" أن الصبي كان تحت رعاية وإشراف أحد موظفي الخطوط الجوية طوال الوقت، رغم صعوده رحلة متجهة عن طريق الخطأ إلى أورلاندو.

ونوه البيان بأنه بمجرد اكتشاف الخطأ، أبلغت شركات الطيران الأسرة بذلك.

وجاء في البيان: "نحن نأخذ سلامة ومسؤولية نقل جميع ضيوفنا على محمل الجد ونجري تحقيقا داخليا.. نعتذر للأسرة عن هذه التجربة".

إيران تحرض أمريكا ضد الاحتلال.. عبداللهيان: إسرائيل لن تنتصر أبدًا في غزة

ترامب وهتلر.. لماذا صار الرئيس السابق مرادفا للانتقام والديكتاتورية في أمريكا؟

أمريكا طيران طائرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نص اتهام مدير الكسب غير المشروع و6 آخرين بتلقي رشاوى وتسريب معلومات سرية

الرقابة الإدارية تضبط تشكيلا جديدا من الفاسدين بوزارة التموين| تفاصيل

بعد توافر الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

كيف تشتري السكر بنصف الثمن.. واحصل عليه بـ 12.5 جنيه من هنا

تحذير من الأرصاد: 48 ساعة قاسية على مصر تبدأ اليوم

أسعار الذهب لجميع الأعيرة اليوم

400 جنيه في لحظة| هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد القفزة التاريخية

بـ410 آلاف جنيه في 8 محافظات وبالتقسيط المريح..موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي

ترشيحاتنا

مبادرة مجاهد نصار لتخفيض أسعار السلع أنهت أزمة سلعة السكر في شبرا

سفيرة الإمارات لـ صدي البلد: مصر محور الأمن والاستقرار في المنطقة.. ولدينا 1735 شركة بالقاهرة

استشهاد 18 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي أمام مستشفى الأمل بخان يونس

بايدن يغير موقفه بشأن مساعدة أوكرانيا

جنش عن عدم انضمامه للمنتخب: أنا هندي مش مصري

بعد ترميمه.. نقل تمثال زعيم الفلاحين لمكانه الجديد بميدان عرابي بالزقازيق |شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالتها أشعلت السوشيال ميديا.. صور جديدة من خطوبة فنانة عراقية شهيرة

تعرضت لإغماء ودخلت المستشفى.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل مرضها وأسرار نجوم برنامجها

منخفض جوي يضرب البلاد وسقوط أمطار.. احذر من طقس الساعات القادمة

بسبب إمام عاشور| الزمالك يطالب بحقوق الرعاية.. وقرار منتظر من الاتحاد الدولي

فيديو

تعرضت لإغماء ودخلت المستشفى.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل مرضها وأسرار نجوم برنامجها

15 عاما| عودة كريم عبد العزيز ومنى زكي للعمل معا وطارق العريان يكشف التفاصيل

ردت بنفسها.. حقيقة إعجاب الحكمة الأمريكية توري بيتسو بـ«الشناوي» /فيديوجراف

شاهد.. روبوت تسلا يهاجم مهندسًا في مصنع الشركة بتكساس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ