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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكشف عن سقوط رتبة كبيرة في لواء جفعاتي الصهيوني بنيران المقاومة

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال

كشفت وسائل إعلام عبرية عن سقوط رتبة عسكرية كبيرة خلال المعارك الدائرة في غزة، وذلك بنيران المقاومة الفلسطينية.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أنه سقط اليوم، الأربعاء، ثلاثة قتلى من كتيبة شكيد بلواء جفعاتي.

وأكدت أن أحد الثلاثة قتلى هو نائب قائد سرية في جفعاتي والذين سقطوا شمالي القطاعع.

وأصيب خلال 24 ساعة الماضية 44 جنديا صهيونيا في معارك المقاومة الشرسة.


يأتي ذلك فيما ذكرت كتائب القسام قبل قليل أنها دمرت ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما اشتبكت سرايا القدس مع قوة صهيونية راجلة من 10 جنود وأوقعتهم بين قتيل وجريح في محور الكتيبة بخان يونس.

سقوط رتبة عسكرية كبيرة غزة المقاومة الفلسطينية لواء جفعاتي لثلاثة قتلى نائب قائد سرية القسام سرايا القدس

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