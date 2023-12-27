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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادات مكثفة بالشوارع وبمحيط الكنائس للاحتفال بـ عيد الميلاد في كفر الزيات

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة تتزين لاستقبال العام الميلادي الجديد وعيد الميلاد من خلال استعدادات مكثفة بكافة الشوارع والميادين وفي محيط الكنائس، جاء ذلك خلال الجولة المسائية التي تفقد فيها المحافظ محيط كنائس مركز ومدينة كفر الزيات (كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بكفر الزيات، كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبى سيفين بكفر الزيات، دار "الفلك" لذوي القدرات الخاصة بقرية أكوه الحصة التابعة لمركز كفر الزيات).

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وأشار رحمي أن الشوارع تتزين بمحافظة الغربية استعدادا لاستقبال العام الجديد وأعياد الميلاد المجيدة، حيث كثفت الأحياء أعمال النظافة بمحيط الكنائس وغسيل الأرصفة، بالإضافة إلى تزيين الحدائق وكذلك رفع كافة الإشغالات بمحيط الكنائس، كما قامت المحافظة بإجراء الصيانة لكافة أعمدة الإنارة بالشوارع ومنع وجود أي وصلات مكشوفة حفاظا على الأرواح بالإضافة إلى تمهيد كافة الطرق المؤدية للكنائس.

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وأكد المحافظ استمرار الجولات الميدانية لمتابعة استعدادات الكنائس لاستقبال عيد الميلاد مشيرا إلى أن الجولة تأتي ضمن الجولات المستمرة للاطمئنان على جاهزية كافة الشوارع لاستقبال العام الميلادي وعيد الميلاد.


وأضاف محافظ الغربية أننا جميعا أبناء وطن واحد ينعم بالوحدة والسلام والألفة بين فئاته تحت مظلة قيادة حكيمة تسعى دائما لإرساء مبادئ السلام والمحبة والمواطنة في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، متمنيا أن يديم الله على مصرنا الحبيبة السلام والمحبة والازدهار.


وأشار محافظ الغربية على وحدة نسيج الشعب المصري مشيرا إلى أن علاقات المحبة والألفة بين المصريين لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد وإنما هي ثوابت في عقيدة المصريين توارثوها بتعاقب الأجيال ولم ولن تنجح أي محاولات لزعزعتها أو التأثير عليها.

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وأشاد محافظ الغربية بروح الود والمحبة التي تربط بين عنصري الأمة، والتي تظهر في ترابطهم على قلب رجل واحد في اليسر وعند الشدائد وتوجه رسالة للعالم بأن مصر هي بلد الأمن والأمان.

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وتابع المحافظ جولته بتفقد الأسواق والمنافذ بكفر الزيات لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية فتفقد المحافظ منافذ بيع السلع الغذائية * معا ضد الغلاء * وذلك ضمن متابعته الدورية لتوافر السلع الغذائية الأساسية بالمنافذ والأسواق ومن بينها عدد من الهايبرات والسوبر ماركت.

ووجه المحافظ خلال الجولة بضرورة توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين، وخاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات، موجها بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولا بأول لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الميدانية لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، بالإضافة إلى وضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطنين.

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وحرص رحمي على الاستماع لآراء المواطنين في أسعار السلع مؤكدا أن المحافظة تحرص على التوسع في إقامة المنافذ وتوفير كافة احتياجات المواطنين مع إجراء المتابعات الدورية لتلك المنافذ لضمان جودة المعروضات.

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وشدد محافظ الغربية على ضرورة المتابعة الدورية لما يتعلق بتوافر السلع والمنتجات المختلفة بجميع المدن بكميات وأسعار مناسبة بالأسواق والمحال التجارية والمولات ومتابعة ما يتم رصده من شكاوى المواطنين في حال وجود شكوى في هذا الشأن، مشددا على تكثيف اللجان من التموين والجهات المعنية لمنع أي محاولات لإخفاء السلع، أو عدم وضع التسعيرة، والتعامل الفوري مع أي محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع.

العام الميلادى الجديد العا الشوارع والميادين المتقدمين القطاع الصناعى بروتوكولات بمركز انهاء حياة زوجته طارق رحمي محافظ الغربية لذوى القدرات الخاصة لدكتور طارق رحمي كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس كنيسة السيدة العذراء لشوارع والميادين لجمهورية الجديدة مهورية الجديدة محافظ الغربية

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