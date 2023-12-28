لقاءات البرنامج التثقيفي بين وزارة الأوقاف.. تفاصيل ووزارة التربية والتعليم بمدارس سيناء

واصلت مديرية أوقاف شمال سيناء ، عقد لقاءات البرنامج التثقيفي للمراحل التعليمية المختلفة بالمدارس ( ابتدائي - إعدادى- ثانوى ) ، في جميع مراكز محافظة شمال سيناء، في إطار التعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقال فضيلة الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، ام البرنامج انكلق خلال شهر ديسمبر ، وتستمر فعالياته حتى الأحد 31 من ديسمبر 2023 م. ، بمشاركة نخبة من العلماء أئمة المساجد بمديرية أوقاف شمال سيناء.



35لقاءا:

حيث سيتم تنفيذ تأتى عدد (٣٥) لقاء بالبرنامج التثقيفي تقيمه مديرية أوقاف شمال سيناء بالمدارس خلال شهر ديسمبر 2023م.

🌹والمديرية ترجوا دوام النفع والفائدة للجميع 🌹