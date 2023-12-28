الصحة العالمية تعلن خروج 21 مستشفى عن الخدمة في غزة

حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، الأربعاء، من أن سكان غزة يُواجهون "خطراً جسيماً"، متحدثاً عن انتشار الجوع الحاد واليأس في جميع أنحاء قطاع غزة الذي دمرته الحرب.

وأشارت المنظمة إلى أنها سلمت إمدادات إلى اثنين من المستشفيات الثلاثاء، أحدهما في الشمال والآخر في الجنوب، لافتةً في الوقت نفسه إلى أن 21 من أصل 36 مستشفى في قطاع غزة توقفت تماماً عن العمل.

ودعا جيبرييسوس المجتمع الدولي إلى اتخاذ "خطوات عاجلة للتخفيف من الخطر الجسيم الذي يواجه سكان غزة ويقوض قدرة العاملين في المجال الإنساني على مساعدة الأشخاص الذين يعانون إصابات فظيعة، ومن الجوع الحاد، والمعرضين لخطر شديد للإصابة بالأمراض".