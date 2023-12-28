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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

70 شهيدا و250 مصابا في جنين جراء العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر

غزة
غزة

أكد مدير مستشفى جنين، أن هناك 70 شهيدا و250 مصابا في محافظة جنين جراء العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر.

 
وأضاف مدير مستشفى جنين، لـ قناة القاهرة الإخبارية، أن قوات الاحتلال تحظر وصول المستلزمات الطبية للمستشفيات وتواصل استهداف الأطقم الطبية بالضفة الغربية.


 وقد أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، إصابة 18 شابا، بينهم 13 برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدنا عدة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت بعد منتصف ليل الأربعاء، مخيم "عين السلطان" ومدينة أريحا، وأطلقت الرصاص الحي، واعتقلت مواطنين اثنين أحدهما طبيب.

وأفادت مصادر أمنية بأريحا، لـ"وفا"، بأن آليات الجيش الإسرائيلي اقتحمت المدينة، وسيرت آلياتها العسكرية تجاه مخيم "عين السلطان" بالمدينة، وانتشرت في حاراته، وداهمت عدداً من منازل المواطنين وكسرت محتوياتها، كما أطلقت الرصاص الحي خلال اقتحامها المخيم دون التبليغ عن إصابات.

 

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