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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مستشار رئيس الوزراء الأسبق: جشع التجار وراء ارتفاع الأسعار ويجب تشديد العقوبات

الدكتور أحمد السمان
الدكتور أحمد السمان مستشار رئيس الوزراء الأسبق

قال الدكتور أحمد السمان مستشار رئيس الوزراء الأسبق، إن القيادة السياسية والناس جميعهم يرون أن هناك أزمة فى الأسعار نواجها كل يوم.

وأضاف الدكتور أحمد السمان مستشار رئيس الوزراء الأسبق، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية هند النعساني، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن هناك مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفترة السابقة، ولكن من الواضح أنها غير كافية.

وتابع الدكتور أحمد السمان مستشار رئيس الوزراء الأسبق: “المسألة تحتاج إلى إعادة النظر مرة أخري فى السياسات الخاصة بالسلع الاستراتيجية.. وجشع التجار وراء ارتفاع الأسعار ولابد من تشديد العقوبات”.

الدكتور أحمد السمان مستشار رئيس الوزراء الأسبق القيادة السياسية الأسعار أزمة فى الأسعار الحكومة

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