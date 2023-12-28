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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس شركة مياه القليوبية يتابع انتشار المعدات لشفط الأمطار .. صور

شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار

تابع المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية انتشار معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بمدن المحافظة لرفع تجمعات مياه الأمطار، تزامنا مع تحذيرات هيئة الارصاد الجوية بإحتمالية سقوط الأمطار.


كما تم رفع حالة الطوارئ بكافة مدن المحافظه، ونشر فرق الطوارئ بمناطق تجمع مياه الأمطار بالمناطق الساخنه وخاصة الأنفاق والطرق السريعة والميادين الرئيسية.


ووجه المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بتكليف فرق الطوارئ بالعمل على مدار اليوم والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة واستمرار تمركز المعدات على مدار 24 ساعة.

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رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحى مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي القليوبية مياه الأمطار

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