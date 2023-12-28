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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن يكشف ملابسات واقعتي سرقة بالقاهرة | تفاصيل

الشرطة
الشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف ملابسات واقعتي سرقة وضبط مرتكبيها وتولت النيابة العامة التحقيق .

فقد تم ضبط (عاطلَين "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالى من داخل سيارة أحد الأشخاص حال توقفها بدائرة قسم شرطة البساتين.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الزجاج" وتم بإرشادهما ضبط جزء من المبلغ المالى بمسكن أحدهما وكذا سيارة قام المتهم الآخر بشرائها من متحصلات الواقعة كما تم ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") حال قيادته سيارة ميكروباص مُبلغ بسرقتها من دائرة قسم شرطة الأميرية.. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

القاهرة سرقة مديرية أمن القاهرة

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