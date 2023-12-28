دراسة: الالتهاب الرئوي يزيد الإصابة بمرض خطير.. لازم تعالجه بسرعة

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة "ساوثهامبتون" في المملكة المتحدة، عن ارتباط الالتهاب الرئوي بزيادة خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، بما في ذلك سرطان الرئة، وسرطان القولون والمستقيم، وسرطان الثدي.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين أصيبوا بالالتهاب الرئوي في مرحلة ما من حياتهم، كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسرطان بنسبة 10٪.

وأوضح الباحثون أن الالتهاب الرئوي يمكن أن يتسبب في تلف الرئتين، مما قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان. كما أن الالتهاب الرئوي يمكن أن يضعف جهاز المناعة، مما يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، بما في ذلك السرطان.

وشارك في الدراسة أكثر من 200 ألف شخص، وتم تتبعهم لمدة 12 عامًا.

وقالت الدكتورة "ألكسندرينا ماريا" من جامعة "ساوثهامبتون"، التي قادت الدراسة: "تشير نتائجنا إلى أن الالتهاب الرئوي يمكن أن يكون عامل خطر مهم للإصابة بالسرطان".

وأضافت: "من المهم أن نكون على دراية بهذا الخطر، وأن نأخذ خطوات للوقاية من الالتهاب الرئوي، مثل الحصول على لقاحات الإنفلونزا والسل.