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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

احتفالات الكريسماس.. السيمفوني في المسرح الكبير وكلثوميات بمعهد الموسيقى

صدى البلد

تواصل وزارة الثقافة فعالياتها بمناسبة العام الجديد 2024 والذى تستقبله دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بحفلين يقاما فى الثامنة مساء الاحد 31 ديسمبر .

فعلى المسرح الكبير يقدم أوركسترا القاهرة السيمفونى أمسية كلاسيكية بقيادة المايسترو الإيطالي فرانشيسكو دي ماورو ومشاركة السوبرانو الرومانية لاريسا ستيفان مع كورال أكابيلا تدريب مايا جفينيريا وكورال اكابيلا للأطفال بقيادة دنيا أكرم وتتضمن مختارات من المؤلفات العالمية لكبار الموسيقيين منهم شتراوس ، كالمان ، ليهار ، اوفنباخ وغيرهم.

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كما يشهد مسرح معهد الموسيقى العربية سهرة طربية لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية تاتى ضمن سلسلة كلثوميات ويقودها المايسترو صلاح غباشى وتضم نخبة مختارة من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم التي شكلت وجدان الجمهور المصرى والعربى يؤديها كل من نهاد فتحى ، بسملة كمال ورحاب مطاوع .

أحمد سعد احتفالات الكريسماس الأوبرا المصرية الدكتور خالد داغر الجمهور المصري المؤلفات العالمية المايسترو صلاح غباشى

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