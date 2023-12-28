عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المنظمة العربية لحقوق الإنسان تشارك في زيارة مراكز الإصلاح والتأهيل بالعاشر

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

شاركت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الزيارة التفقدية لمجمع مراكز تأهيل وإصلاح العاشر من رمضان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، حيث تم تفقد المركز الخاص بالنساء ومرافق الخدمات وأنشطة الترفيه الفنية والرياضية وبرنامج التأهيل المهني والإنتاجي.

وقاد الجولة التفقدية اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية (قطاع السجون سابقا)، بحضور لفيف من الإعلاميين وممثلي منظمات حقوق الإنسان.

شارك في الزيارة التفقدية، علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بصفته عضوا في المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وعصام شيحة عضو مجلس أمناء المنظمة العربية، ورئيس الفرع المصري للمنظمة بصفته عضوا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر.

كما شاركت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الزيارة ممثلة بمديرها التنفيذي، محمد راضي، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان (الفرع المصري للمنظمة العربية) ممثلة بأمين الصندوق، بو القاسم النوبي.

وخلال الزيارة، أدلى محمد راضي بتصريحات إعلامية عبر فيها عن تقديره لنهج الدولة في تحديث وعصرنة مراكز الاحتجاز عبر بناء مجمعات مؤهلة وفقا للمعايير الدولية للاحتجاز في شقيها المادي والموضوعي لتحل محل نحو ٣٢ من السجون القديمة المتهالكة، ويتوفر فيها تبن لأفضل الممارسات في مجالي المعاملة والتأهيل، بالإضافة للادماج اللاحق في الوظائف.

كما أشار علاء شلبي لأهمية تعميم التجربة الجارية في شتى مراكز الاحتجاز في مصر تلبية لمفهوم أن النزلاء محرومون من حريتهم وليس من كرامتهم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه|تراجع سعر الذهب أخيرًا بعد ساعات الجنون.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بقضية رشوة.. أمن الدولة تحيل مدير جمرك العاشر و6 آخرين للجنايات

خريطة سقوط الأمطار.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت| اعرف الطن بكام

اليوم.. الإعلان عن نتيجة قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة

إمام عاشور «زعلان» .. أسامة حسن يفجّر مفاجأة حول انضمام اللاعب للأهلي

بسبب إمام عاشور| خلاف بين الشناوي والأهلي قبل نهائى السوبر بساعات.. تفاصيل

الأهلي أفضل نادٍ في الشرق الأوسط باستفتاء «جلوب سوكر»

ترشيحاتنا

عودة الوباء.. قلق عالمي بسبب سلالة فيروس كورونا الجديدة

ضياء رشوان يكشف تفاصيل مقترح مصر لوقف العدوان على غزة

ضياء رشوان: الأوضاع في غزة كارثية ومصر تبذل جهودا كبيرة لوقف العدوان

السوبر المصري| ماذا قال كولر للاعبي الأهلي قبل مواجهة فيوتشر؟

السوبر المصري| الأهلي يتوجه إلى ملعب محمد بن زايد لخوض مباراة فيوتشر

بقضية رشوة.. أمن الدولة تحيل مدير جمرك العاشر و6 آخرين للجنايات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان تطلع مظبوطة.. اليك طريقة عمل المكرونة بالبشاميل

لحظة بلحظة.. مباراة بيراميدز ضد سيراميكا في كأس السوبر المصري

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة

نشرة المرأة والصحة| إطلالة جديدة تثير الجدل لـ إلهام شاهين.. برج الميزان| مفاجآت غير متوقعة في توقعات 2024

فيديو

شرط وحيد للزواج وهدية غريبة.. سامح الصريطي يكشف تفاصيل زواجه من المطربة حنان

احجز شقتك الآن.. شروط وتفاصيل سكن لكل المصريين |فيديو

انخفاض مفاجئ وغير متوقع في أسعار الذهب| ماذا يحدث ؟.. فيديو

هل تعطل الدراسة وتحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس ورفع حالة الطوارئ.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ