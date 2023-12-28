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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتهاء مؤتمر النشء بالبحر الأحمر.. تعزيز القدرات والوعي لبناء مستقبل واعد

صورة موضوعية
صورة موضوعية

اختتمت فعاليات المؤتمر الوطني الثاني للنشء، الذي نظمته الإدارة العامة لتنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، تم اليوم الخميس إغلاق فصول الحوار والنقاش التي جرت ضمن المرحلة الثانية من هذا الحدث الرائد، الذي حمل شعار "بناء جيل" واستضافه مجمع إعلام الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

 

هدفت فعاليات المؤتمر إلى تعزيز الوعي والثقافة وتطوير مهارات الشباب، بهدف تجهيزهم للمشاركة الفعّالة في بناء مستقبلهم وتنمية مجتمعاتهم. تمحورت المناقشات خلال اليوم حول محاور مشروع المؤتمر، مثل "الأسرة المصرية وحقوق الطفل"، "القيم المجتمعية"، "إنجازات الدولة المصرية"، "الأمن السبراني"، "الرياضة وبناء الشخصية"، "رؤية مصر 2023"، "الثقافة والفنون"، "الحوار وتقبل الآخر"، "بناء الوعي ومكافحة الشائعات"، و"دور النشء في المجتمع".

 

يستهدف المشروع تأهيل وتدريب 1500 طليع وطليعة من أعضاء مراكز الشباب وطلبة المدارس على مستوى المحافظة. يتم تزويدهم بمجموعة من المهارات الأساسية التي تساعدهم في بناء وتطوير شخصياتهم، مما يمكّنهم من المشاركة بنجاح في الأنشطة العامة والمؤتمرات الدولية. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود مستمرة لتعزيز التفاعل الإيجابي للنشء وتطوير دورهم الفعّال في المجتمع.

 

وتم التأكيد خلال الفعاليات على أهمية بناء جيل واعد، يسهم بفاعلية في تطوير مصر نحو المستقبل، وتعزيز قيم المواطنة والمسؤولية الاجتماعية.

محافظة البحر الاحمر الغردقة اخبار البحر الاحمر الشباب والرياضة مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر

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