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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

محمود الأبيدي: الإسلام كرم المرأة وأعطى لها كل الحقوق

محمود الابيدي
محمود الابيدي

قال الشيخ محمود الأبيدي، من علماء وزارة الأوقاف، إن الأصل فى الزواج هو السكن والمودة والرحمة، وبالتالى لابد أن يتعامل كلا من الزوج والزوجة فيما بينهما بجبر الخاطر، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: " وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ".

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وأوضح العالم بوزارة الأوقاف، خلال فيديو له"،  اليوم الخميس: "فى مطلع سورة النساء وهى السورة الرابعة فى القرآن، فى قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا)، فالإٍلام اهتم بالمرأة وكرمها واعطى لها كل الحقوق التى تكرمها".

وأضاف: " قول الله سبحانه وتعالى (وللرجال عليهن درجة)، هى درجة تكليف وليست تشريف، فالرجل مأمور أن يوفر لها كل احتياجاتها المالية، من مأكل وملبس وغيره، حتى لو هى إمرأة عاملة فلها ذمتها المالية الخاصة بها لو أرادت أن تدخل منها فى البيت فلا مانع".

واستكمل: "حديث سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ألا اتقوا الله فى النساء، ليس معناه أن تفعل المرأة ما بدى لها، لكن عليها أن تؤدى واجباتها فى بيت زوجة تتقى الله فيه".
 

وزارة الأوقاف الزواج سورة النساء

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