حسين الشحات يسجل الهدف الثاني للأهلي بمرمى فيوتشر في نهائي السوبر المصري

سجل حسين الشحات الهدف الثاني للنادي الأهلي في مرمى مودرن فيوتشر، في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، التي تقام مساء اليوم على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات.

ونجح الشحات في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة ٣٤ من عمر الشوط الأول بعد صناعة من كهربا.

ونجح محمود عبد المنعم كهربا في تسجيل الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمى مودرن فيوتشر في الدقيقة ١٣ من عمر الشوط الأول بعد عرضية من ركنية على معلول.

وشهدت الدقائق الماضية سيطرة للأهلي على مجريات اللقاء وسط هجمات مرتدة من فيوتشر شكلت أحدهم خطورة على مرمى مصطفى شوبير.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الأهلي لخوض مباراة مودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، التي تقام على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات.



وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول.

خط الوسط: مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وبيرسي تاو.