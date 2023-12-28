تزوجت رجلا يريدنى خادمة لبناته؟.. محمود الأبيدي يجيب

أجاب الشيخ محمود الأبيدي، من علماء وزارة الأوقاف، على سؤال متصلة مفاداه إنها تزوجت من شخص أرمل وعنده 3 بنات، ولا يرغب فى الإنجاب مرة أخرى ويريدها أن تربى أبنائه كخادمة لهم بحسب كلامها، أو أن يطلقها وتحصل على 5 آلاف جنيه، وتريد أن تعرف حكم الشرع فى هذه التصرفات؟



وقال العالم بوزارة الأوقاف، خلال فتوى له ، اليوم الخميس: "هذا كلام فارغ، وهذا لا من الشرع ولا من العقل وعليه أن يتقى الله، فيما يقول وحقوق وواجبات زوجته".

وأوضح: "عليها أن تخدم بناته كبناتها، ولا تتركهم لأنهم يتامى، وهن سيشهدن لها، لأنها هتتقى ربنا فيهن وتربيهن أفضل تربية، مهما كان أبوهن قاسيا، فالله سيكرمها ويعوضها خيرا كبيرا".



وأوضح العالم بوزارة الأوقاف، خلال فيديو له"، اليوم الخميس: "فى مطلع سورة النساء وهى السورة الرابعة فى القرآن، فى قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا)، فالإٍلام اهتم بالمرأة وكرمها واعطى لها كل الحقوق التى تكرمها".

وأضاف: " قول الله سبحانه وتعالى (وللرجال عليهن درجة)، هى درجة تكليف وليست تشريف، فالرجل مأمور أن يوفر لها كل احتياجاتها المالية، من مأكل وملبس وغيره، حتى لو هى إمرأة عاملة فلها ذمتها المالية الخاصة بها لو أرادت أن تدخل منها فى البيت فلا مانع".

واستكمل: "حديث سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ألا اتقوا الله فى النساء، ليس معناه أن تفعل المرأة ما بدى لها، لكن عليها أن تؤدى واجباتها فى بيت زوجة تتقى الله فيه".