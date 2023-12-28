مجرم حرب.. عضوة بـ الكونجرس الأمريكي تصف نتنياهو بـ مهووس الإبادة الجماعية

وصفت عضوة الكونجرس الأمريكي، رشيدة طليب، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه “مهووس بالإبادة الجماعية”، منتقدة المشرعين الأمريكيين الذين التقوا به.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، كتبت طليب، عبر “إنستجرام”، “كل عضو في الكونجرس يجلس مع هذا القاتل يدعم مجرم حرب… لن ننسى أبدا”.

وأضافت: “لقد سئمت وتعبت من تمويل بلدنا للحرب على الأطفال ودعم الإبادة الجماعية.. من فضلكم لا تتوقفوا عن الحديث عن فلسطين”.

وفي وقت سابق، حذّرت منظمة الصحة العالمية، من أن سكان غزة في "خطر جسيم"، مشيرة إلى الجوع الحاد خطر الإصابة بالأمراض في جميع أنحاء قطاع غزة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها سلمت الإمدادات إلى مستشفيين، أحدهما في الشمال والآخر في الجنوب، مع توقف 21 مستشفى من أصل 36 في قطاع غزة عن العمل.

ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المجتمع الدولي إلى اتخاذ "خطوات عاجلة للتخفيف من الخطر الجسيم الذي يواجه سكان غزة ويعرض للخطر قدرة العاملين في المجال الإنساني على مساعدة الأشخاص الذين يعانون من إصابات مروعة وجوع حاد وخطر شديد للإصابة بالأمراض".