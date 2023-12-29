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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منة فضالي تخطف الأنظار بإطلالة شتوية جذابة

منه فضالي
منه فضالي

شاركت الفنانة منة فضالي، صوراً في احدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.


 

وظهرت منة فضالي، باطلالة كاجوال شتويه مرتديه جاكت طويل بالون الابيض وتسريحة شعر مميزة مما نال إعجاب متابعيها

آخر أعمال منة فضالي

يذكر أن آخر أعمال منة فضالي مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مىكساب،منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمدسلوىعثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد،ومنتأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

 كما شاركت منة فضالي في مسلسل " سره الباتع " رمضان 2023، مع المخرج خالد يوسف والذي تم عرضه علىشاشةon الدرامية وهو مسلسل مكون من 30 حلقة ملحمة تاريخية،  وحقق نجاح كبير على مستوى الجماهيري والنقاد،حيثجسدت منة فضالي دور شقيقة أحمد فهمي واستشهد زوجها ظابط الجيش أثناء تأدية عمله في سيناء ضحيةالعملياتالإرهابية الذي جسده الفنان أحمد صفوت.

مسلسل سره الباتع من بطولة  أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر،عمروعبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمودقابيل،عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور،مجديفكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفافمصطفى،هايدي سليم.

إحسان الترك أحمد فهيم اخر اعمال منة فضالي المخرج خالد يوسف إيمان العاصي بيومي فؤاد هالة صدقي حسين فهمي خالد سرحان محمد رمضان مسلسل سره الباتع مسلسل جعفر العمدة

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