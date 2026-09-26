قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قيادي بـ«الجبهة الوطنية»: رسائل مدبولي تؤكد ثوابت الدولة.. الأمن المائي وحقوق الفلسطينيين والتنمية العادلة ملفات لا تقبل المساومة
الصين ترفض العمليات العسكرية الأحادية وتدعو لحل الدولتين في فلسطين
دون تغيير.. سعر الدولار في البنوك الآن
أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة
ترامب يرفض المقترح الإيراني بهدنة 7 أيام وإعادة فتح مضيق هرمز
الدفاع المدني السعودي يطلق الإنذار المبكر في أبها وخميس مشيط
توقيف زوجين إسرائيليين في الجبل الأسود بحوزتهما معدات تجسس ومليون يورو
حالة وحيدة يحق لـ الأهلي إعفاء نجومه من ودية مصر وجنوب إفريقيا
من 5 جنيهات | تشغيل ثاني مراحل الأتوبيس الترددي BRT.. المحطات وأسعار التذاكر
ترامب: إيران لن تمتلك أسلحة نووية أبداً
مصرع 6 أشخاص بينهم 4 سياح أمريكيين في اليونان.. اعرف السبب
تحذير عاجل من فيروسات تصيب طلاب المدارس مع بداية العام الدراسي.. الأسباب والأعراض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تعليق الرحلات بمطار كاتانيا الإيطالي جراء انبعاث رماد بركان إتنا

الرماد البركاني
الرماد البركاني
أ ش أ

أعلنت إدارة مطار كاتانيا بصقلية، تعليق جميع الرحلات الجوية حتى غد، الأحد، جراء نشاط بركان إتنا وانبعاث الرماد البركاني في الغلاف الجوي.

وأفادت الشركة المشغلة للمطار - في بيان، اليوم السبت - بأنه نتيجة لانبعاث الرماد البركاني في الغلاف الجوي وسوء الأحوال الجوية تم تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة حتى الساعة 12:00 ظهرا من يوم غد الأحد بتوقيت إيطاليا.

وحثت هيئة الطيران المدني الإيطالية المسافرين على التحقق من حالة رحلاتهم قبل الوصول إلى المطار.

في سياق متصل، أعلن المعهد الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين حالة الإنذار الأحمر، وهو أعلى مستوى من الإنذار على مقياس من أربعة مستويات، وأدى النشاط البركاني إلى تكون سحابة بارتفاع 4 كيلومترات.

ويعد مطار كاتانيا خامس أكثر مطارات إيطاليا ازدحاما، حيث يستقبل أكثر من 12.3 مليون مسافر سنويا، وقد تسبب قربه من جبل إتنا في العديد من المشكلات.

مطار كاتانيا الرحلات الجوية الرماد البركاني الغلاف الجوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيدة المتوفاة بالغربية

إعادة الجثمان من المسجد.. شبهات جنائية تؤجل دفن سيدة بالغربية

محمد صلاح

رافضاً الدخول في أي أزمات.. محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر

منتخب مصر الوطني

إخطار بالمغادرة.. القصة الكاملة لـ خروج صلاح من معسكر منتخب مصر

محمد الشناوي

الأهلي يصعّد أزمة الشناوي.. قرار حاسم تجاه منتخب مصر حال استمرار حسام حسن

أسعار البيض

20 جنيه مرة واحدة.. تحرك مفاجئ فى أسعار البيض اليوم السبت

الأتوبيس الترددي

من الدائري حتى صن كابيتال.. بدء تشغيل أتوبيس BRT في 16محطة جديدة

علي محمود

دقائق كلفت مبلغًا ضخمًا.. كم سيدفع الأهلي مقابل مشاركة علي محمود مع منتخب مصر؟

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم وصل سعر الكيلو؟

ترشيحاتنا

اجنده الاخبار

أجندة أخبار الأحد 27 سبتمبر 2026.. أبرز الأحداث والفعاليات

وزير الصحة والسكان

وزير الصحة يشارك بكلمة مسجلة في حوار رفيع المستوى بالجمعية العامة للأمم المتحدة

سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة

سياحة مصر تشارك في معرض IAA TRANSPORTATION 2026 بمدينة هانوفر الألمانية

بالصور

جيب جراند شيروكي 2028.. محرك Hurricane بقوة 420 حصانا في الطريق| صور

جيب جراند شيروكي 2028
جيب جراند شيروكي 2028
جيب جراند شيروكي 2028

64 سيارة شرطة بريطانية تتحول إلى خردة.. وقيمتها الأصلية 2.5 مليون جنيه إسترليني

سيارة شرطة بريطانية
سيارة شرطة بريطانية
سيارة شرطة بريطانية

وصفة سهلة وسريعة بطعم شهي.. طريقة عمل فتة الدجاج بالزبادي والثوم

طريقة عمل فتة الدجاج
طريقة عمل فتة الدجاج
طريقة عمل فتة الدجاج

إطلالة كاجوال.. ليلى علوي تبهر متابعيها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

فيديو

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

المزيد