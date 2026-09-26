تعليق الرحلات بمطار كاتانيا الإيطالي جراء انبعاث رماد بركان إتنا

أعلنت إدارة مطار كاتانيا بصقلية، تعليق جميع الرحلات الجوية حتى غد، الأحد، جراء نشاط بركان إتنا وانبعاث الرماد البركاني في الغلاف الجوي.

وأفادت الشركة المشغلة للمطار - في بيان، اليوم السبت - بأنه نتيجة لانبعاث الرماد البركاني في الغلاف الجوي وسوء الأحوال الجوية تم تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة حتى الساعة 12:00 ظهرا من يوم غد الأحد بتوقيت إيطاليا.

وحثت هيئة الطيران المدني الإيطالية المسافرين على التحقق من حالة رحلاتهم قبل الوصول إلى المطار.

في سياق متصل، أعلن المعهد الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين حالة الإنذار الأحمر، وهو أعلى مستوى من الإنذار على مقياس من أربعة مستويات، وأدى النشاط البركاني إلى تكون سحابة بارتفاع 4 كيلومترات.

ويعد مطار كاتانيا خامس أكثر مطارات إيطاليا ازدحاما، حيث يستقبل أكثر من 12.3 مليون مسافر سنويا، وقد تسبب قربه من جبل إتنا في العديد من المشكلات.