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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بكين وواشنطن تتوصلان لتوافق بشأن ثماني نتائج عقب زيارة الرئيس الصيني للولايات المتحدة

الرئيس الصيني شي وترامب
الرئيس الصيني شي وترامب
أ ش أ

توصل الرئيس الصيني "شي جين بينج" ونظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى توافق بشأن ثماني نتائج.

جاء ذلك في بيان عقب اختتام شي زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أشار البيان إلى اتفاق الجانبين على إقامة علاقة بناءة تتسم بالاستقرار الاستراتيجي وتقوم على الاحترام والإنصاف والمعاملة بالمثل بين الصين والولايات المتحدة، وكذلك دعم بعضهما البعض حيث ستستضيف الصين اجتماع القادة الاقتصاديين للأبيك 2026 في نوفمبر الماضي، وستستضيف الولايات المتحدة قمة مجموعة الـ20 في ديسمبر، حيث أعربا عن نيتهما حضور فعاليات بعضهما البعض، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وحول إيران، اتفق الرئيسان شي وترامب على ضرورة أن تفي إيران بالتزامها بعدم تطوير الأسلحة النووية، وأنه لا يجوز لأي دولة أو مؤسسة فرض رسوم عبور على الممرات المائية الدولية.

وأشاد الرئيسان بالدور الإيجابي لآلية التشاور الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة، مشيرين إلى نتائج التشاور التي تم توصل إليها بين الفريق الاقتصادي والتجاري لكل منهما، التي تضمنت إقامة وتعزيز آليات مثل مجلس التجارة، وترتيب خفض التعريفات الجمركية المتبادلة بقيمة 30 مليار دولار أمريكي، وتمديد ما تم تحقيقه في مشاورات كوالالمبور.

وفيما يتعلق بالتعاون في مجال إنفاذ قانون مكافحة المخدرات، أشاد شي وترامب بالنتائج الملموسة التي تحققت في هذا المجال، حيث عمل الجانبان عن قرب على حل قضايا متعددة تتعلق بمواد جديدة ذات تأثير نفسي ومواد كيميائية أولية بشكل مشترك، واعتقال العشرات من المشتبه بهم في كلا البلدين.

وبخصوص الذكاء الاصطناعي، اتفقت بكين وواشنطن على إقامة حوار صيني أمريكي بشأن الذكاء الاصطناعي لتبادل الآراء حول المخاطر والمنافع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، حيث سيتم عقد الجولة القادمة في نوفمبر، كما ستقام أيضا قناة اتصال للحوادث المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

وبالإضافة إلى النتائج الثماني، اتفق الجيشان الصيني والأمريكي على توقيع مذكرة تفاهم في أقرب وقت ممكن بشأن تعزيز التواصل في حالات الأزمات والوقاية منها، كما سيواصل الجيشان التعاون في البحث عن رفات الجنود الأمريكيين في الصين.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينج قد عاد، ظهر اليوم، إلى بكين عقب اختتامه زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية منذ يوم /الأربعاء/ الماضي وحتى أم /الجمعة/، وتبادل خلالها شي الآراء بشكل متعمق مع ترامب بشأن العلاقات الثنائية، فضلا عن القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية، كما لفتا إلى أن البلدين كانتا حليفتين خلال الحرب العالمية الثانية، وقاتلا جنبا إلى جنب للانتصار في الحرب.

الرئيس الصيني ترامب علاقة الاستقرار الاحترام

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