أسقف الإسماعيلية للكاثوليك: نشكر كل من يحضر لتهنئتنا بعيد الميلاد المجيد

قدم وفد من حزب العدل التهنئة للأنبا بولا أسقف الإسماعيلية ومدن القنال وسيناء للأقباط الكاثوليك بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وضم وفد حزب العدل حسام حسن أمين التنظيم بالحزب والدكتورة جيهان عطا أمينة المواطنة المركزية بالحزب، ووائل كمال مساعد أمين المواطنة المركزية بالحزب، وبعض قيادات الحزب.

ورحب الأنبا بولا بقيادات حزب العدل، مثمنا زيارتهم وتهنئتهم الطيبة بعيد الميلاد، متمنيا لبلادنا الغالية مصر مزيدا من التقدم والنمو تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وألقى أسقف الإسماعيلية للأقباط الكاثوليك كلمة شكر وترحيب بكل من حضر للتهنئة، حيث أشاد بروح المحبة التى يتمتع بها المصريين والتى تظهر فى تشاركهم التهنئة والاحتفال والعبارات الطيبة للتعبير في كافة المناسبات الدينية والوطنية.