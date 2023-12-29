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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 21 ألف سائح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية، يستمر مطارا الغردقة ومرسى علم الدوليان في محافظة البحر الأحمر بمصر باستقبال تدفق كبير من السياح من مختلف الجنسيات خلال ساعات اليوم الجمعة.

ووفقًا لسجلات الوصول، فقد استقبل مطار الغردقة الدولي 92 رحلة طيران اليوم، حيث وصل على متنها نحو 17 ألف سائح من جنسيات متنوعة. بينما استقبل مطار مرسى علم الدولي 24 رحلة طيران، حاملة ما يقرب من 4 آلاف سائح، ضمن إجمالي 121 رحلة طيران منذ السبت الماضي وحتى اليوم.

السياح القادمون جاؤوا من مختلف دول العالم، حيث وصلت الرحلات الجوية إلى هذين المطارين من دول مثل التشيك، بولندا، إيطاليا، النمسا، سويسرا، بلجيكا، إنجلترا، هولندا، وألمانيا.

تأتي هذه الاحتفالات والرحلات الجوية ضمن سياق الاستعدادات للاحتفال برأس السنة الميلادية، حيث تعكس الأعداد الكبيرة للسياح التوجه القوي نحو مناطق البحر الأحمر كواحدة من الوجهات السياحية الرئيسية خلال هذه الفترة.

تظل المطارات الدولية في البحر الأحمر على أتم الاستعداد لاستقبال المزيد من الرحلات الجوية القادمة خلال الأيام القادمة، مما يعزز دور المنطقة كواحدة من الوجهات السياحية البارزة والمفضلة للزوار من مختلف أنحاء العالم في هذا الوقت من العام.

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