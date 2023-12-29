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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

باحث: بناء الهلال الأحمر مخيم بـ خان يونس قفزة مصرية لدعم أشقائنا بـ غزة

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر

أرجع محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، أهمية المخيم الذي يُنشئه الهلال الأحمر، إلى ارتباطه بعدة اعتبارات رئيسية أبرزها التخفيف من حالة التأزم الإنساني لأهالي غزة، وموقع المخيم بـ «خان يونس» التي تعتبر أحد المدن الرئيسية بجنوب القطاع والتي تستقبل السكان النازحين من الشمال أو المهجرين قسريا بدافع القصف أو الحصار وسياسة التجويع.

وأضاف «مطاوع»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، تقديم الإعلاميتين سمر الزهيري وسارة سراج، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ بناء مخيم بمدينة «خان يونس» خطوة تعكس استمرار الجهود الإنسانية لمصر في دعمها لأهالي غزة منذ إندلاع الحرب وحتى هذه اللحظة، مؤكداً أنَّ هذه الجهود في دعم القطاع حققت نجاحات نسبية وملموسة.

وتابع الباحث بالمركز المصري: «بناء مخيم لاجئين بأيادي مصرية استمراراً لدعم مصر للقضية بل وقفزة في مسارها الداعم لأهالي غزة، والمخيم يسع ما يقرب من 5 آلاف فلسطيني، وبناءه اختراق جديد تحققه الدبلوماسية المصرية تجاه الملف الفلسطيني وسط التصعيد الراهن».

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