فيفو تتفوق على نفسها.. نجاح ساحق لسلسلة iQOO Neo 9 بيومها الأول

أطلقت شركة فيفو الصينية، أحدث إصدارت سلسلة iQOO رسميا، تحت اسم iQOO Neo 9 وNeo 9 Pro في الصين، أول أمس، يأتي كلا الجهازين بمواصفات متميزة، بما في ذلك المعالج الرائد وشاشة AMOLED والشحن السريع والمزيد، حيث كانت هذه التشكيلة متاحة للحجز المسبق بعد الإطلاق مباشرة، وسيتم طرحها للبيع بشكل رسمي بدءا من 30 ديسمبر.

واليوم، شاركت العلامة التجارية iQOO، بيانات الحجز المسبق الخاصة بسلسلة iQOO Neo 9، ووفقا لـ iQOO، بعد ساعة واحدة من بدء البيع المسبق لسلسلة iQOO Neo 9، تجاوز حجم مبيعات هذه الأجهزة البيع المسبق ليوم كامل لسلسلة فيفو السابقة Neo 8.

وعلاوة على ذلك، فإن إجمالي مبيعات سلسلة iQOO Neo 9 في اليوم الأول للحجز المسبق هو 200% من إيداع الطلب المسبق لسلسلة Neo 8 في نفس الفترة، بعبارة أبسط، باعت سلسلة iQOO Neo 9 ضعف عدد الوحدات في اليوم الأول للطلبات المسبقة مقارنة بسلسلة Neo 8.

إجمالي مبيعات سلسلة iQOO Neo 9

مواصفات سلسلة فيفو iQOO Neo 9

يتميز هاتفي فيفو iQOO Neo 9 وNeo 9 Pro، بشاشة منحنية من نوع OLED، بقياس 6.78 بوصة، بدقة 1260×2800 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 144 هرتز، ودعم HDR10، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج أسفلها للمصادقة البيومترية.

ويتم تشغيل iQOO Neo 9 Pro بواسطة معالج ميدياتك Dimensity 9300، مع ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5x بسعة 16 جيجابايت وما يصل إلى 1 تيرابايت من مساحة تخزين الداخلية من نوع UFS 4.0، فيما يعمل هاتف iQOO Neo 9، بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 8 Gen 2، ويعمل كلا الهاتفين بواجهة المستخدم OriginOS 4 من فيفو المستندة إلى نظام التشغيل Android 14.

ويحتوي هاتف iQOO Neo 9 Pro على كاميرا مزدوجة، تضم مستشعرا رئيسيا بدقة 50 ميجابكسل، تدعم التثبيت البصري للصورة OIS، إلي جانب كاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، بينما يتميز هاتف iQOO Neo 9 بكاميرا فائقة الدقة بدقة 8 ميجابكسل، ويحتوي كلا الهاتفين على كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

وزودت فيفو تشكيلة iQOO Neo 9، بشريحة iQOO Q1 المخصصة لتحسين تجربة المشاهدة والألعاب من خلال تقديم معدل إطارات ثابتة، كما يحتوي الهاتفين على غرفة تبريد سائل VC تبلغ مساحتها 6043 مم² ومضخة طاقة شعرية مزدوجة الطبقة للمساعدة في تبديد الحرارة للحصول على أداء مستدام، ويحتوي هاتف iQOO Neo 9 Pro أيضا على هوائي 360 درجة لتحسين استقبال الإشارة والاتصال.

وتحزم هواتف سلسلة iQOO Neo 9، بطارية بسعة 5160 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السلكي بقدرة 120 وات والتي تقوم بشحن الجهاز من 0 إلى 40% في غصون 9 دقائق فقط.

ويتوفر هاتف iQOO Neo 9 Pro، للبيع في الصين مقابل سعر يبدأ من 419 دولار (أي ما يعادل 12.956 جنيها مصريا)، للطراز الأساسي بسعة 12 + 256 جيجابايت، ويتوفر هاتف iQOO Neo 9، مقابل سعر يبدأ من 321 دولار (أي ما يعادل 9.926 جنيها مصريا).