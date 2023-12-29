عين شمس تعلن فتح باب الترشح لأعضاء هيئة التدريس لجوائز الجامعة 2023

أعلنت جامعة عين شمس ، عن فتح باب الترشح لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من الجامعة الراغبين التقدم لجوائز الجامعة 2023 .



جاء ذلك بناءً على التزام مكتب الجوائز بالجامعة في دعم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في الترشح للجوائز، نهيب بأعضاء هيئة التدريس من جميع كليات الجامعة، والراغبين في الترشح لجوائز الجامعة التشجيعية والتقديرية والرواد 2023 في مجالاتها المتنوعة ضرورة سرعة استيفاء جميع المتطلبات والاعتمادات المطلوبة، وتعبئة البيانات الضرورية على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز.



وآخر موعد لاستقبال الترشيحات مستوفاة جميع البيانات يوم الأحد الموافق 31 ديسمبر 2023 مع ضررورة مراجعة استيفاء ما يلي:

خطاب الترشيح معتمد من الكلية

ارفاق الإفادة باستيفاء المتقدم لتعبئة البيانات على موقع الجامعة للجوائز.

https://staff.asu.edu.eg/ar/award-apply

إرفاق السيرة الذاتية التفصيلية للمتقدم.

ارفاق مبررات الترشح المرتبطة بالإسهامات في مجال الجائزة معتمدة.

استيفاء جميع نماذج الترشح وإرفاق جميع متطلبات الترشح،

وللمزيد من المعلومات عن جوائز الجامعة ، يتم الدخول على الدليل الإرشادي لجوائز الجامعة على الرابط

https://www.asu.edu.eg/staffPortal/ar/page/4

كما يسعد مكتب الجوائز تقديم الدعم الفني والإجابة عن أية استفسارات خلال عملية الترشح للجوائز،

يرجى عدم التردد في مراجعة مكتب الجوائز..

ولتقديم الدعم الفنى : ضرورة التواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس عبر البريد الإليكتروني:

[email protected]