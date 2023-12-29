أحدث السيارات الفرنسية والألمانية بالسوق المصري في 2023

تواصل شركات تصنيع السيارات الألمانية من تعزيز تواجدها بطرح عدد كبير من موديلات 2024 مثل النسخة فولكس فاجن جولف، وتي روك، والسيارة الألمانية الرياضية من فئة الـ SUV تيجوان، كما تقدم شركة اوبل قائمة من الطرازات في مصر جميعها بموديل 2024، مثل النسخة كورسا والتي تعد هي أرخص إصدارات العلامة التجارية محليًا، بالإضافة إلى تقديم السيارة كروس لاند وجراند لاند، واوبل موكا.

كما قدمت علامة BMW الالمانية عددا من السيارات في مصر، منها باصدارات 2024 ومنها الجديدة كليًا على السوق المصري، كما تواصل شركات تصنيع السيارات الفرنسية من تألقها بطرح باقة من الطرازات ايضا ابرزها النسخة بيجو 2008 الشكل الجديد، والسيارة بيجو 408.

وتقدم عملاقة تصنيع السيارات الفرنسية رينو عدد من الطرازات الجديدة ومنها، السيارة اوسترال الرياضية والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV، بالاضافة إلى النسخة تاليانت من فئة السيدان، والتي تعد هي احدث سيارة تقدمها العلامة الفرنسية في مصر، عن فئة السيدان.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" احدث السيارات الفرنسية والالمانية بالسوق المصري في 2023

احدث السيارات الفرنسية والالمانية بالسوق المصري في 2023

1 – رينو تاليانت

تضم السيارة شاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، نظام اقفال الابواب بصمة، زر تشغيل وايقاف المحرك بدون مفتاح، مثبت سرعة، كاميرا خلفية، وحساسات حركة أمامية، مع ابعاد خارجية بلغت 4396 مم للطول الكلي، و1848 مم للعرض، وبارتفاع 1501 مم.

وتحتوي على جنوط رياضية، انذار، نظام التحكم الصوتي من عجلة القيادة، وحساسات ركن، ووسائد هوائية للحماية، مع فرامل ABS مانعة للانغلاق، وفرامل EBD، ونظام الثبات الالكتروني، مرايات جانبية كهربائية، مكيف هواء، ريموت كنترول، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، بلوتوث، نظام صوتي ترفيهي، قفل مركزي للابواب.

وتستمد قوتها من محرك سعة 1000 سي سي "تيربو" 3 سلندر، يستطيع أن يضخ قوة اجمالية قدرها 100 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات.

اسعار رينو تاليانت موديل 2024 في مصر

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل 2024 بسعر 810 آلاف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل 2024 بسعر 890 الف جنيه.

احدث السيارات الفرنسية والالمانية بالسوق المصري في 2023

2 – رينو اوسترال

تتسارع رينو اوسترال 2024 التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 9.7 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود تقدر بـ 6.2 لتر عند قطع مسافة إجمالية قدرها 100 كيلومتر، حيث تعتمد على محرك رباعي الاسطوانات "تيربو"، سعة 1300 سي سي، يمكنه انتاج 160 حصانا، و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تستمد اوامر الحركة عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 7 نقلات "دفع أمامي" طراز DSG.

تبدأ اسعار السيارة رينو اوسترال من 1,550,000 جنيه حتى 1,850,000 جنيه.

احدث السيارات الفرنسية والالمانية بالسوق المصري في 2023

3 - بيجو 408

تضم السيارة بيجو 408 موديل 2024 جنوط رياضية، مثبت سرعة، كاميرا خلفية، حساسات حركة، زر تشغيل وإيقاف المحرك، نظام صوتي ترفيهي، بلوتوث ومدخل USB، عجلة قيادة متعددة الوظائف، شاشة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية، حساسات حركة أمامية، نظام صوتي، تحكم بالمناخ، مقاعد كهربائية.

وتحتوي ايضا على وسائد هوائية جانبية وأمامية، مانع السرقة ايموبليزر، نظام مكابح مانعة للانغلاق، نظام التوزيع الالكتروني للفرامل،، وتستمد السيارة قوتها من محرك 1600 سي سي "تيربو" 4 سلندر، بقوة اجمالية 215 حصانا، وعزم دوران 300 نيوتن متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 8 غيار، دفع أمامي.

أسعار بيجو 408 موديل 2024 الرسمية في مصر

الفئة الأولى بيجو 408 موديل 2024 بسعر مليون و949 ألفا و990 جنيها.

الفئة الثانية بيجو 408 موديل 2024 بسعر 2 مليون و169 ألفا و990 جنيها.

احدث السيارات الفرنسية والالمانية بالسوق المصري في 2023

4 – بي ام دابليو الفئة السابعة

تأتي السيارة عبر عدد من الفئات ومنها النسخة 760IXDrive M sport والتي تعمل بمحرك تيربو هجين سعة 4400 سي سي ثماني الاسطوانات، بقوة اجمالية بلغت 544 حصانا، مع 750 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيكية من 8 نقلات، وبهذه الامكانيات الفنية يمكن لتلك النسخة أن تتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 4.2 ثانية، ومع متوسط استهلاك يقدر بـ 11.2 لتر عندما تخوض مسافات قدرها 100 كيلومتر، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 250 كم/ساعة.

كما تأتي بمحرك "تيربو" سداسي الاسطوانات "6 سلندر"، سعة 3000 سي سي، يستطيع ضخ قوة هجينة تقدر بـ 381 حصانا، و 520 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى استهلاك وقود بنسبة 7.9 لتر لكل 100 كم، وناقل سرعات ثماني النقلات بتقنية الدفع الخلفي، مع تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال فترة تستغرق 5.4 ثانية.

بالاضافة إلى نسخة I7 الكهربائية من BMW بمحرك قوته 544 حصانا، و 745 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 240 كيلومترا في الساعة، بينما يمكنها الانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً لـ 100 كم/ساعة خلال 4.7 ثانية، ويمكن أن تصل إلى 80% من طاقتها خلال 34 دقيقة، حيث تضم بطارية سعة 101 كيلووات، تجعلها تقطع مسافة اجمالية بين 591 و 625 للشحنة الواحدة.

أسعار BMW موديل 2023 الفئة السابعة في مصر

الفئة Pure Excellence 740I بقيمة قدرها 5 ملايين و950 ألف جنيه.

الفئة XDrive Pure Excellence I7 بقيمة قدرها 6 ملايين و200 ألف جنيه.

الفئة XDrive M sport 760I بقيمة قدرها 7 ملايين و400 ألف جنيه.

احدث السيارات الفرنسية والالمانية بالسوق المصري في 2023

5 - بيجو 2008 FACELIFTالشكل الجديد

زودت السيارة بيجو 2008 FACELIFT بمحرك تيربو سعة 1200 سي سي، ينتج قوة اجمالية 130 حصان، و230 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيكية بتقنية "دفع أمامي".

وتحتوي السيارة على جنوط رياضية، زر تشغيل وايقاف المحرك، بصمة مع امكانية دخول السيارة بدون مفتاح، بلوتوث، عجلة قيادة مالتي فانكشن، فتحة سقف بانوراما، شاشة عدادات ديجيتال، نظام تنبية النقطة العمياء، فرامل يد الكترونيه.

وتضم السيارة زجاج كهربائي، سنتر لوك، مثبت سرعة، مرايات جانبية كهربائية، نظام ترفيهي يصل لـ 6 مكبرات، شاشة تعمل باللمس، كاميرا، وسائد هوائية أمامية وجانبية للحماية، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني، برناج الثبات الالكتروني و نظام دعم الفرامل، حساسات ركن خلفية وامامية.

اسعار بيجو 2008 موديل 2024 FACELIFT في مصر

الفئة الأولى بيجو 2008 موديل 2024 FACELIFT بسعر 1,489,990 جنيه.

الفئة الثانية بيجو 2008 موديل 2024 FACELIFT بسعر 1,589,990 جنيه.

احدث السيارات الفرنسية والالمانية بالسوق المصري في 2023

6 – السيارة BMW IX موديل 2024

تعتمد السيارة تقدم السيارة BMW IX موديل 2024 عبر فئتين من التجهيزات الاولى XDRIVE 40، والتي دعمت بمحرك يستطيع أن ينتج قوة قدرها 326 حصانا، بينما تأتي الفئة الثانية XDRIVE 50 بمحرك اخر يتمكن من انتاج 523 حصانا، جميعهم مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، مع تقنية الجر الامامي للعجلات.

اسعار BMW IX موديل 2024 الرسمية بالسوق المصري

الفئة XDRIVE 40 BMW IX موديل 2024 بسعر 5,000,000 جنيه.

الفئة XDRIVE 50 BMW IX موديل 2024 بسعر 5,750,000 جنيه.