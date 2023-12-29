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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

خلال لقائه قيادات الدعوة ببورسعيد

وزير الأوقاف: مبادرة حصن طفلك بالقرآن تحتضن طلاب الابتدائية والإعدادية

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

التقى أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بقيادات الدعوة بديوان عام محافظة بورسعيد اليوم الجمعة 29/ 12/ 2023م، وذلك بحضور أ.د/ شوقي علام مفتي الجمهورية، والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر سابقًا، والشيخ جمال عواد مدير مديرية أوقاف بورسعيد، والدكتور مسعد يوسف مدير الدعوة بالمديرية، والشيخ عماد محمد هيبه مدير شئون الإدارات بالمديرية، وعدد من قيادات الدعوة والأئمة بالمحافظة.

وزير الأوقاف : مبادرة حصن طفلك بالقرآن تُعنى باحتضان أطفال الابتدائية والإعدادية

وفي كلمته رحب اللواء/ عادل الغضبان محافظ بورسعيد بوزير الأوقاف معربًا عن سعادته بمشاركة وزير الأوقاف أهالي محافظة بور سعيد في عيدها القومي، مؤكدًا أن الله (عز وجل) قد وهب محافظة بورسعيد بالكثير من حفظة القرآن الكريم، وأن هناك الكثير من المشروعات القومية التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمحافظة بور سعيد، مقدمًا الشكر لوزارة الأوقاف التي تحظى بسجل كبير ومشرف من الإنجازات.

عمارة بيوت الله.. الأوقاف: افتتاح 11460 مسجدًا في عهد السيسي

الأوقاف تعلن افتتاح 21 مسجدا غدا الجمعة

وفي كلمته هنأ أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اللواء أ.ح/ عادل الغضبان محافظ بورسعيد وأهالي المحافظة بالعيد القومي للمحافظة، مؤكدًا أنه عيد مجيد للمصريين جميعًا يذكرون فيه بعزة وفخار تضحيات وبسالة أهالي هذه المدينة الباسلة في الدفاع عن وطنهم، موضحًا أنه فيما يتعلق بعمارة المساجد فما تم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من بناء وتطوير وصيانة بلغ 11460 مسجدًا، منها 44 مسجدًا في محافظة بورسعيد وحدها ، وقد حصلت تسعة مساجد منها على شهادة الاعتماد وضمان الجودة في المجال الدعوي، سواء من حيث فخامة البناء، أم من حيث الأنشطة الدعوية، أم من حيث النظافة والصيانة والتزام العاملين، مشيرًا إلى أن عدد المقارئ التي عقدت على أرض مصر 219 ألف مقرأة للقرآن الكريم، و 102 ألف حلقة تحفيظ، و 6000 حلقة تحفيظ عن بُعد، و 30 مركزًا لإعداد محفظي القرآن الكريم، بالإضافة إلى مبادرة "حصن طفلك بالقرآن"، وهي مبادرة تُعنى باحتضان الأطفال في المرحلتين الابتدائية والإعدادية بصفة خاصة في إجازة نصف العام في المساجد، وستقام في أكثر من 5000 مسجد، وقد خصصنا لهم مسابقة قرآنية، والتي تتزامن مع انعقاد مسابقة بورسعيد الدولية في فبراير 2024م بإذن الله تعالى، واقترح وزير الأوقاف أن يتم إضافة فرع خاص بأبناء محافظة بورسعيد في المسابقة القادمة.

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