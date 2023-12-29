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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وصول أكبر قافلة مساعدات من بيت الزكاة إلى العريش لأجل غزة

قوافل أغيثوا غزة
قوافل أغيثوا غزة

وصلت القافلة الرابعة لبيت الزكاة والصدقات المصري، مساء أمس الخميس، إلى مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء تمهيدا لدخولها قطاع غزة عبر  معبر رفح، مكونة من 50 شاحنة تحمل على متنها ما يقارب 1000 طن مستلزمات طبية ومواد غذائية ومياه نقية ومستلزمات معيشية، وكميات كبيرة من البطاطين والألحفة والمراتب.

وصول أكبر قافلة مساعدات من بيت الزكاة والصدقات المصري للعريش تمهيدا لدخول غزة عبر  معبر رفح

ومن المقرر أن تدخل القافلة، خلال الأيام القادمة، معبر رفح تمهيدا لدخولها إلى الأراضي الفلسطينية، في إطار مشاركة دولية كبيرة، حيث شارك في تجهيزها وفودا من ٧٠ دولة، تلبية لنداء شيخ الأزهر، والذي ناشد الجميع بمواصلة وتكثيف الدعم لأهالي قطاع غزة ضمن حملة "أغيثوا غزة".

واستقبل، قطاع غزة منذ بدء العدوان الغاشم على القطاع، ثلاثة قوافل لبيت الزكاة والصدقات في حملته «أغيثوا غزة» برئاسة الأستاذة الدكتورة سحر نصر، المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات المصري، التي وجَّه بها فضيلة الإمام، بالإضافة للقافلة الحالية، ليصل عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة 125 شاحنة، بإجمالي نحو 2000 طن مساعدات إغاثية.

جاء ذلك بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري. 

استجابة لنداء شيخ الأزهر.. وفود 70 دولة تشارك بقوافل بيت الزكاة لإغاثة غزة

بتوجيه شيخ الأزهر.. إطلاق القافلة الرابعة لبيت الزكاة والصدقات المصري إلى أهالي غزة

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