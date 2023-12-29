المسرح الوطني التونسي يقدم عرض كتاب علاء الدين

يقدم المسرح الوطني التونسي بعرض كتاب علاء الدين وهو كوميديا موسيقية لمحمد مختار الوزير.

يقام العرض يومي السبت 30 و الأحد 31 ديسمبر في الساعة الحادية عشر صباحا بقاعة الفن الرابع.

العرض من إنتاج المسرح الوطني التونسي 2023 والمسرح الوطني الشاب، نصّ و دراماتورجيا: محمد مختار الوزير، إخراج وسينوغرافيا: محمد مختار الوزير، مساعدة المخرج: هدى العيساوي، متابعة السينوغرافيا: عبير بن وراد.



ويشارك في بطولته كل من: بشير الغرياني - المالكي اللباوي- أسامة الحنايني - أحمد الزواغي- ثواب عيدودي - حلمي الخليفي - فاطمة الزهراء المرواني - أصالة كواص - محمد لؤي العش- نورهان جعفر - ليلى المنكبي - كوثر ميساوي - علام بركات - شوقي صعدلي - نبراس خلف الله - محمد المالكي - حازم بوهلالي - غسان الجربي، كوريغرافيا: سلمى بوحجبة

موسيقى و تلحين أغاني : راضي الشوالي، أشعار : محمد الناصر بلح.



احداثه استلهام من "حكايات ألف ليلة وليلة" ، ينطلق هذا العرض من القصة الشهيرة «علاء الدين والمصباح السحري» ليعيد كتابتها وتقديمها في شكل كوميديا موسيقية تخاطب الناشئة بكل شرائحها العمرية.

هي حكاية طفل ثائر على واقعه يقع ضحيّة تلاعب شخص غامض بحياته. ينتهي الأمر بالطفل «علاء الدين» إلى القيام برحلة محفوفة بالعوائق وبالمخاطر، وهو الذي يتربّص به السحرة ليوقعوا به في فخ أسحارهم المتعددة الألوان والأشكال.

داخل عالم عجائبي حافظ على بعده التخييلي وقام بإعادة تصوّر للإطارين المكاني والزماني، يتحرّك أبطال العرض داخل حلقة من الصراعات المتشابكة والأحداث غير المتوقعة ...حيث يتدّخل السحر لحدوث العجيب في كل مرّة.

عن الحب وعن الحرية وعن الأمومة وعن الهوس بكرسي السلطة ... يغوص العرض في تركيبة من العلاقات الإنسانية يتجاذبها المدّ والجزر لتلعب الصدفة دورها في توضيح الخفايا وتقريب المسافات ما بين البطل علاء الدين والأميرة الحبيبة.

دون التخلي عن سحر الخرافة وعن سرّ الحكاية، يقترح المخرج « محمد مختار الوزير» رؤى جمالية وفنية معاصرة في إعادة سرد قصة « علاء الدين» انسجاما مع مقتضيات السياق الراهن.