192.2 مليار جنيه إجمالي التمويلات للنشاط المالي غير المصرفي خلال 3 أشهر

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن الفترة من (يوليو - سبتمبر) لعام 2023، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغت قيمتها 192.2 مليار جنيه وذلك على النحو التالي:

وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية، أن إصدارات الأسهم جاءت في مقدمة الأنشطة المالية غير المصرفية بنحو 92.7 مليار جنيه.

فيما وصلت قيمة إصدارات (سندات التوريق، سندات الشركات) نحو 28 مليار جنيه، وسجلت عقود التأجير التمويلي 27 مليار جنيه.

قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة

وسجلت قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 20 مليار جنيه، ثم نشاط التمويل الاستهلاكي الذي سجل 12.1 مليار جنيه، قيمة الأوراق المُخصَّمَة 10 مليارات جنيه وسجل نشاط التمويل العقاري 2.4 مليار جنيه.