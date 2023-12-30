مطار العريش يستقبل 40 طنا من المساعدات الإغاثية لـ أهالي غزة

استقبل مطار العريش الدولي في شمال سيناء، ، عدد 3 طائرات محملة بنحو40 طنا من المساعدات الإنسانية والإغاثية والأدوية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.، لمساعدتهم في مواجهة الظروف الصعبة التى نتجت عن الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع.

وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إن الطائرة الأولى من دولة الأردن، وحملت على متنها 12 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية، والثانية من دولة الإمارات وحملت على متنها 6 أطنان، خاصة بالمستشفي الميداني الإماراتي بغزة، والثالثة من دولة قطر، وحملت على متنها 21.5 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية.

356 طائرة:

وقد بلغ عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي منذ 12 أكتوبر الماضي 356 طائرة حملت على متنها نحو 10.5 الاف طنًا من المساعدات المتنوعة، حيث تم نقلها من المطار وتخزينها في عدة مخازن مؤمنة في مدينة العريش، وايصالها إلى قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الاحمر المصري ونظيره الفلسطيني.

وقال رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء ان هذه المساعدات التي حملتها الطائرات مقدمة من 35 دولة عربية واجنبية و15 منظمة اقليمية ودولية، وهي عبارة عن مساعدات إنسانية وأدوية ومستلزمات وأجهزة طبية ومواد غذائية وخيام وسيارات إسعاف المجهزة بعضها يعمل بالطاقة الشمسية.