الخارجية الألمانية: روسيا تنشر الرعب في جميع أنحاء أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم السبت إنها ستواصل دعمها لأوكرانيا خاصة بعد الهجمات الوحشية التي شنتها روسيا.

وقالت الخارجية الألمانية في أعقاب الهجوم الروسي الضخم بطائرات بدون طيار والصواريخ على الأراضي الأوكرانية، "قبل وقت قصير من بداية العام، تقوم روسيا مرة أخرى بنشر الرعب في جميع أنحاء أوكرانيا"، بحسب ماأوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأضاف البيات "دمر أكثر من 100 صاروخ وطائرة بدون طيار، من بين أمور أخرى، مستشفى للولادة وحرم الناس من الحياة اليومية حتى وفاتهم. وحتى في عام 2024، لن نبتعد عن الجانب الأوكراني".

في السياق نفسه، أشار رودريش كيسفيتر، ممثل الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" إلى أن الهجمات الجوية الروسية كانت متوقعة، خاصة خلال فصل الشتاء.

وهاجمت روسيا أمس الجمعة الأراضي الأوكرانية بطائرات بدون طيار وصواريخ مختلفة، مستهدفة كييف ولفيف وأوديسا ودنيبرو وزابوريزهيا وغيرها من المدن.