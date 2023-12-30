نشرت إدارة مراقبة الأغذية التابعة لوزارة الصحة والسكان ، دليلاً استرشادياً للطريقة الصحيحة للحفاظ علي الأطعمة من التلف .
وقالت الإدارة في منشورها التوعوي، إن التعليمات الغذائية أثناء الحفظ في الثلاجة تتضمن مايلي:
تعليمات غذائية أثناء حفظ الأطعمة في الثلاجة
- تخزين الطعام في الثلاجة
- من المهم جداً عند حفظ المواد الغذائية في الثلاجات اتباع الآتي:
- تبريد الطعام الساخن ليوضع بالثلاجة حيث أن وضع الطعام ساخناً بالثلاجة قد يؤدي الى رفع درجة حرارتها.
- تغطية جميع الأغذية الموضوعة بالثلاجة.
- الفصل بين الأغذية النيئة والأغذية المطبوخة بحيث تكون الاطعمة النيئة وخصوصاً اللحوم والدجاج في الرفوف السفلى والأطعمة الجاهزة للاكل في العليا وذلك لضمان عدم وصول أي جزء من هذه الأطعمة النيئة سواء كانت صلبة (كالأتربة) أو سائلة (كالعصارة) الى الأطعمة الجاهزة للأكل.
- ألا تزيد مدة تخزين الأطعمة المطبوخة والمحفوظة تحت شروط صحيحة في الثلاجة عن 3-5 أيام حتى لا يبدأ النمو البكتيري أو العفن بالظهور.
- عدم ملأ الثلاجة بالكثير من الأطعمة لترك مساحة كافية تسمح بمرور تيار من الهواء البارد للحفاظ على سلامة الطعام بداخلها.
- إذابة الأطعمة باستخدام الميكروييف أو الرف السفلي من الثلاجة وليس في درجة حرارة الغرفة.
- تقسيم الأطعمة المطبوخة في أواني صغيرة لضمان انخفاض حرارتها سريعاً قبل وضعها في الثلاجة.
- يجب تخزين الأطعمة عالية الخطورة (لحوم,دواجن,بيض) ، والأطعمة سريعة التلف(خضروات,فواكه)، والأطعمة المطبوخة في الثلاجة خلال أقل من ساعتين.
- ضعي الأغذية الجاهزة للأكل في الرفوف العلوية.
- ضعي الحليب ومشتقاته في أعلى رف في الثلاجة.
- لا بد من حفظ البيض في الثلاجة، وليس خارجها؛ حتى لا تتكاثر فيه الميكروبات، ومدة حفظ البيض تتراوح ما بين 4 إلى 5 أسابيع.
- يمكن حفظ اللحوم في الثلاجة حتى خمسة أيام كحد أقصى.
- يمكن حفظ الدواجن والأسماك في الثلاجة حتى يومين كحد أقصى.
- يمكن حفظ اللحوم المفرومة في الثلاجة لمدة يومين كحد أقصى.
- يمكن حفظ الطعام المطبوخ في الثلاجة حتى ثلاثة أيام كحد أقصى.
- احرصي على تغطية جميع الأغذية بالثلاجة حتى لا تفقد جودتها وتجف.
- يجب عدم تكديس الثلاجة بالمواد الغذائية لكي تحافظ على برودتها.
- يفضل استهلاك الأغذية مباشرة دون الانتظار لقرب تاريخ انتهاء صلاحيتها، كما يفضل استهلاك الأطعمة الموجودة في الثلاجة مسبقاً قبل استخدام أي أغذية تم شراؤها حديثا؛ لكي لا تصاب الأطعمة الموجودة سابقاً بالتلف. (مثلاً : يجب استخدام الطماطم التي تم شراؤها أول الأسبوع قبل التي تم شراؤها آخر الأسبوع، لذا يفضل وضع الطماطم الجديد في الخلف).
- أكدي من درجة برودة الثلاجة من آنٍ لأخر باستخدام الترمومتر الخاص بالثلاجة، وأَنسَبُ درجة برودة للثلاجة هي ما بين صفر إلى 4 درجات مئوية حتى نضمن عدم تكاثر الميكروبات.
- لضمان عدم تكاثر الميكروبات في الثلاجة يجب أن يتم تنظيف الثلاجة مرة أسبوعياً، وذلك بعد فصل التيار الكهربائي وتنظيفها بقطعة إسفنج والماء والصابون.
- الترتيب الصحيح للأطعمة في الثلاجة:
- احفظي الحليب ومشتقاته والطعام المطبوخ والسلطات في الجزء العلوي من الثلاجة.
- ضعي أسفل ذلك الأسماك والمأكولات البحرية النيئة.
- ثم ضعي أسفل ذلك اللحوم النيئة.
- وفي الأسفل تماماً ضعي الدواجن النيئة.