نشرت إدارة مراقبة الأغذية التابعة لوزارة الصحة والسكان ، دليلاً استرشادياً للطريقة الصحيحة للحفاظ علي الأطعمة من التلف .

وقالت الإدارة في منشورها التوعوي، إن التعليمات الغذائية أثناء الحفظ في الثلاجة تتضمن مايلي:

تعليمات غذائية أثناء حفظ الأطعمة في الثلاجة