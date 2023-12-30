مع تحليق طائرات ميج 31 الروسية.. صفارات الإنذار تدوي في المدن الأوكرانية

قال مراسل قناة القاهرة الإخبارية في خبرا عاجل، إن كان هذا صفارات الإنذار تدوي في كل المدن الأوكرانية تزامنا مع تحليق كثيف لطائرات ميج 31 الروسية.



وتعرضت روسيا لانتقادات حادة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لشنها هجمات واسعة النطاق بالصواريخ والطائرات المسيّرة على أوكرانيا.



وأدت الهجمات الروسية على أوكرانيا، إلى مقـ ـتل 31 مدنيًا وإصابة أكثر من 160 آخرين في أكبر الهجمات الجوية، منذ بداية الحرب في فبراير 2022.