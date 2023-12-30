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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة صادمة.. ماذا قال شوبير لنجله بعد خطأ فيوتشر؟

مصطفى شوبير
مصطفى شوبير

فرض هدف مودرن فيوتشر الأول في مرمى مصطفى شوبير خلال مواجهة كأس السوبر المصري أمام الأهلي، نفسه على الاستديوهات التحليلية والفقرات الرياضية.

احمد شوبير 

مصطفى شوبير نجم الاهلي

ويعود رواج الهدف إعلاميًا إلى عدة أسباب أبرزها أنه جاء من خطأ فردي لحارس المارد الأحمر، إلى جانب تأثيره في سير المباراة خططيًا وفنيًا، فبعد أن حُسمت الأمور نسبيًا لصالح رفاق مارسيل كولر بفارق الهدفين، عاد فيوتشر بالخطأ وسجل التعادل لاحقًا لتمتد المباراة إلى الأشواط الإضافية.

ماذا قال شوبير عن نجلة؟

وتناول الإعلامي أحمد شوبير، حارس الأهلي الأسبق ووالد مصطفى، هدف فيوتشر الأول بالتحليل خلال ظهوره التلفزيوني على شاشة أون تايم سبورتس عقب اللقاء.

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وقال شوبير الأب: "مصطفى شوبير كان لازم يشيل الكرة بعدما عادت له، الحاجات دي مفيهاش تفكير، بعد الهدف كان زعلان من نفسه ولكنه عاد للمباراة سريعًا".

الخطأ الذي ارتكبته نجل شوبير 

وواصل: "لن أقسو عليك، الخطأ الذي ارتكبته درس ليك، وحظك حلو إن الخطأ جاء في هذه المباراة لأن الأهلي فاز بالمباراة".
وأضاف: "الكل بيغلط والكل بيتعلم ولكن المهم ازاي تعود للمباراة مرة أخرى"، مضيفا: "مصطفى شوبير لا يتحمل مسؤولية الهدف الثاني، بعدما غيرت الكرة اتجاهها بعد اصطدامها باللاعب أحمد نبيل (كوكا)".

وتابع: "في الهدف الرابع للأهلي، مصطفى لعب الكرة بشكل جيد عند (موديست)، المميز في ضربات الرأس، والذي لعبها إلى كريم فؤاد، ويُحسب للحارس- رغم أنه أخطأ وتسبب في الهدف الأول- أنه حافظ على ثباته".

احمد شوبير 

ليست المرة الأولى

ودائمًا ما يتطرق أحمد شوبير للحديث عن نجله خلال ظهوره الإعلامي وذلك قبل تصعيده للمشاركة مع الفريق الأول للنادي الأهلي.

وفي السطور التالية، نرصد أبرز تصريحات شوبير الأب عن الحارس الحالي مصطفى والتي بدأت بشكل واضح في 2017.

رفض هولندا من أجل الأهلي

أكد أحمد شوبير، في أبريل 2017، أن نجله مصطفى حارس مرمى الأهلي ومنتخب الناشئين، كان على وشك الاحتراف في هولندا عام 2016.

وأشار شوبير خلال استضافته ببرنامج حصاد الأسبوع بقناة دي إم سي سبورتس إلى أن نجله سافر إلى هولندا لمدة أسبوع، للاختبار بنادي إكسيلسيور.

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