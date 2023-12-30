إدارة بايدن تتخطي الكونجرس وتوافق على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 147.5 مليون دولار

أعلنت الإدارة الأمريكية بقيادة جو بايدن إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن وافق على بيع قذائف مدفعية عيار 155 ملم ومعدات ذات صلة لإسرائيل من خلال تفعيل سلطة الطوارئ التي تتجاوز المراجعة القياسية للكونجرس لمبيعات الأسلحة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إنه «نظراً لضرورة الاحتياجات الدفاعية لإسرائيل، أبلغ الوزير الكونجرس بأنه مارس سلطته المفوضة لتحديد حالة الطوارئ التي تتطلب الموافقة الفورية على عملية النقل».

وتأتي عملية البيع البالغة قيمتها 147.5 مليون دولار في الوقت الذي تكثف فيه إسرائيل عدوانها علي غزة.

وقال جوش بول، خبير الأسلحة السابق في وزارة الخارجية والذي استقال احتجاجًا علي الدعم الطلق لإسرائيل في أكتوبر الماضي، لصحيفة واشنطن بوست إن قرار بلينكن بإطلاق هذه الذخائر غير الموجهة يمكّن إسرائيل من مواصلة نوع العمليات في غزة التي "أدت إلى استشهاد الكثير من المدنيين الفلسطينيين".