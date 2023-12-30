عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الطقس الآن .. سحب متوسطة تغطي المناطق الساحلية وأمطار متفرقة خلال ساعات

صدى البلد

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، آخر إصدار لصور الأقمار الصناعية حول الطقس اليوم، تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على فترات متقطعة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حيث من المنتظر أن تسجل القاهرة اليوم 22 درجة مئوية نهارا.

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس اليوم، بارد على كافة الأنحاء.

وشهد الطقس اليوم، نشاط للشبورة المائية الكثيفة صباحاً على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

ومن المتوقع أن يشهد الطقس اليوم، أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة .

وحول درجات الحرارة خلال الطقس اليوم، بمختلف الأنحاء، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري  ٢٢ العظمى والصغرى ١٤ درجة
السواحل الشمالية ٢١ العظمى والصغرى ١٣ درجة
جنوب سيناء  ٢٥ العظمى والصغرى ١٦ درجة
شمال الصعيد ٢٢ العظمى والصغرى ٩ درجة
جنوب الصعيد ٢٦ العظمى والصغرى ١٢ درجة

الطقس امطار سقوط امطار الاقمار الصناعية السحب المنخفضة السواحل الشمالية تكاثر السحب المنخفضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه دفعة واحدة|تراجع أسعار الذهب بمحلات الصاغة..وهذا ثمن عيار 21 الآن

يا خسارة | نجم الزمالك خارج قائمة منتخب مصر في الأمم الافريقية

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 30-12-2023| تشتري ولا لأ؟

أنواع الإعاقات المستحقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة

ظاهرة جوية خطيرة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس السبت

انخفاض البانية.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت فى الأسواق

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سقوط أمطار.. بيان عاجل وتحذيرات من حالة الطقس خلال الفترة المقبلة

ترشيحاتنا

بنوك مصرية توجه ضربة للسوق السوداء تخفض سعر الدولار.. ماذا حدث؟

الزمالك يعلن جاهزية مصطفى شلبي للمشاركة في دورة الإمارات

تركيا.. اعتقال 189 متهما بالانتماء لداعش خططوا لشن هجمات على الكنائس والمعابد

مشيها وحش.. اعترافات قات.ل أمه بسبب سلوكها في الحسين

إنقاذ رضيعة حية من تحت الأنقاض بعد قصف إسرائيلي وحشي

دعوت على شخص ظلمني فانتقم الله منه خلال أيام فهل على ذنب؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتخسس وتدفي.. 5 مشروبات ساخنة تساعد في إنقاص الوزن في الشتاء

ذكرى ميلاده| روديارد كبلينغ أصغر فائز بجائزة نوبل

مفاجأة صادمة.. ماذا قال شوبير لنجله بعد خطأ فيوتشر؟

برج الجدي| خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن توقعات 2024

فيديو

تفاصيل مثيرة في حادثة تعرض منة فضالي للنصب| فيديو جراف

سر زواج ثراء جبيل فى أمريكا.. تفاصيل

إدمان وسرطان.. سر خطير عن إليسا في فيلم وثائقي حول حياتها| فيديو

كان ممكن يكون أحسن.. إيناس الدغيدي تنتقد أخر مسلسلات يسرا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

اﻟﻤﺰﻳﺪ