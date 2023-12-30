الطقس الآن .. سحب متوسطة تغطي المناطق الساحلية وأمطار متفرقة خلال ساعات

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، آخر إصدار لصور الأقمار الصناعية حول الطقس اليوم، تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على فترات متقطعة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حيث من المنتظر أن تسجل القاهرة اليوم 22 درجة مئوية نهارا.

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس اليوم، بارد على كافة الأنحاء.

وشهد الطقس اليوم، نشاط للشبورة المائية الكثيفة صباحاً على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

ومن المتوقع أن يشهد الطقس اليوم، أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة .

وحول درجات الحرارة خلال الطقس اليوم، بمختلف الأنحاء، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري ٢٢ العظمى والصغرى ١٤ درجة

السواحل الشمالية ٢١ العظمى والصغرى ١٣ درجة

جنوب سيناء ٢٥ العظمى والصغرى ١٦ درجة

شمال الصعيد ٢٢ العظمى والصغرى ٩ درجة

جنوب الصعيد ٢٦ العظمى والصغرى ١٢ درجة