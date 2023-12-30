كلل الله مساعيكم بالنجاح.. هشام آمنة يهنئ رئيس الوزراء بالعام الميلادي الجديد

بعث اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.

وقال وزير التنمية المحلية فى البرقية : يسعدنى أن أغتنم هذه المناسبة وأن أتقدم لسيادتكم بخالص إعزازي وتقديري وبأسمى آيات التهانى القلبية وأصدق عبارات التقدير والاحترام بمناسبة العام الميلادى الجديد 2024 ، داعياً المولى عز وجل أن ينعم على شعب مصر العظيم ووطننا الحبيب بالأمن والآمان والاستقرار والرقى والازدهار وأن يعيدها عليكم بموفور الصحة وأن يوفقكم فى تحقيق المزيد من الانجازات لرفعة وإزدهار وتقدم مصرنا الحبيبة .

وتابع اللواء هشام آمنة فى البرقية : وأن يكلل بالنجاح مساعيكم الحميدة ومجهوداتكم المخلصة فى ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام .