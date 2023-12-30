مشهد رائع.. تنسيقية شباب الأحزاب: الانتخابات الرئاسية من أبرز مكاسب عام 2023

قال النائب محمد ماهر السباعي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين إن الحوار الوطني يعتبر تجربة فريدة لم تحدث من قبل فهناك حوار حقيقي يشمل كل أطراف المجتمع المصري وخاصة الإدارات السياسية.



وأكد السباعي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ٨ الصبح، المذاع على فضائية الدي أم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر أن الحوار الوطني تجربة ثرية جدا ويتضح ذلك من خلال مخرجات المرحلة الأولي من التوصيات التي تم رفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنيا ان يتم مراحل أخري من النقاشات والحوارات.

الوطن هو الأساس

وأردف عضو مجلس الشيوخ، هناك بالفعل اتفاق على أن الوطن هو الأساس وانه ليس هناك مهما حدث خلاف أيديولوجية ولكن هناك ما يحكم وهو ملصحة الوطن.

وتابع النائب: وما شهدناه في العملية الإنتخابية الأخيرة فقد كان مشهد رائع فان كل أطراف المجتمع شاركت في الانتخابات الرئاسية، لافتا الى وجود إثراء للحياة السياسية بشكل كبير.