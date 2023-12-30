أخبار التكنولوجيا|المواصفات الكاملة لسلسلة سامسونج Galaxy S24.. سر طلب تيك توك رموز مرور "آيفون"

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أطلقت شركة هونر Honor، هاتفها الذكي الجديد Honor X50 Pro، الذي حصل على تصميم أنيق ومواصفات عملية وممتازة.

يواجه بعض مستخدمي هواتف آيفون iPhone في الولايات المتحدة مخاوف بشأن تطبيق الفيديو القصير الصيني تيك توك TikTok.

سيشهد الأسبوع الأول من عام 2024، إطلاق العديد من الهواتف الذكية الجديدة، وقد أكدت العلامات التجارية على إقامة 5 أحداث للإعلان عن منتجاتها الجديدة وسيتم استضافة كل منها من قبل شركة مختلفة.

تعتزم شركة سامسونج، إطلاق إصدارتها الجديدة من سلسلة Galaxy S24، يوم ​​17 يناير المقبل، وقد ظهرت العديد من التسريبات حولها خلال الفترة الأخيرة، بما في ذلك المواصفات والألوان والأسعار في أوروبا.

سيتم تذكر عام 2023 باعتباره العام الذي ظهر فيه الذكاء الاصطناعي على الساحة، حيث اقتحم سريعا مختلف جوانب حياتنا، فقد سجل هذا العام ظهور العديد من برامج الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT وBard وMidjourney وBing CoPilot، والتي جمعت ملايين المستخدمين في غضون أسابيع قليلة وأصبحت أسماء مألوفة نظرا لقدرتها الخارقة على التحدث وتقديم الحلول بطريقة تشبه الإنسان.