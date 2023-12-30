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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|المواصفات الكاملة لسلسلة سامسونج Galaxy S24.. سر طلب تيك توك رموز مرور "آيفون"

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

بكاميرا 108 ميجابكسل.. هونر تطلق هاتف أنيق بمواصفات ممتازة

أطلقت شركة هونر Honor، هاتفها الذكي الجديد Honor X50 Pro، الذي حصل على تصميم أنيق ومواصفات عملية وممتازة.

 

لماذا يطلب تيك توك رموز مرور "آيفون"؟.. إليك السبب

يواجه بعض مستخدمي هواتف آيفون iPhone في الولايات المتحدة مخاوف بشأن تطبيق الفيديو القصير الصيني تيك توك TikTok.

 

5 هواتف جديدة انتظرها مع بداية العام الجديد.. اعرف مواصفاتها

سيشهد الأسبوع الأول من عام 2024، إطلاق العديد من الهواتف الذكية الجديدة، وقد أكدت العلامات التجارية على إقامة 5 أحداث للإعلان عن منتجاتها الجديدة وسيتم استضافة كل منها من قبل شركة مختلفة.

 

قبل إطلاقها رسميا.. المواصفات الكاملة لسلسلة سامسونج Galaxy S24

تعتزم شركة سامسونج، إطلاق إصدارتها الجديدة من سلسلة Galaxy S24، يوم ​​17 يناير المقبل، وقد ظهرت العديد من التسريبات حولها خلال الفترة الأخيرة، بما في ذلك المواصفات والألوان والأسعار في أوروبا.

 

حصاد 2023.. الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا واعدة ومخاطر جسيمة

سيتم تذكر عام 2023 باعتباره العام الذي ظهر فيه الذكاء الاصطناعي على الساحة، حيث اقتحم سريعا مختلف جوانب حياتنا، فقد سجل هذا العام ظهور العديد من برامج الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT وBard وMidjourney وBing CoPilot، والتي جمعت ملايين المستخدمين في غضون أسابيع قليلة وأصبحت أسماء مألوفة نظرا لقدرتها الخارقة على التحدث وتقديم الحلول بطريقة تشبه الإنسان. 

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