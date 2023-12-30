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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فصائل فلسطينية تدرس تشكيل حكومة وحدة وطنية

ارشيفي
ارشيفي

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت انعقاد لقاء شارك فيه ممثلي حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية الفلسطينية والجبهة الديموقراطية بجانب حركة حماس.

وتناول الاجتماع تشكيل المؤسسات الفلسطينية على مرجعية وطنية، والالتزام بها، لكن بعد وقف إطلاق النار أولا.

بدوره ذكر  عضو المكتب السياسي ومسؤول ملف الأسرى في حركة حماس، زاهر جبارين أن المؤسسات الجديدة المزمعة ستُقام على أساس "الشراكة الفلسطينية الفلسطينية، دون استثناء لأي فصيل".

ونوه بأن تلك الحكومة ستكون مهمتها "إعادة إعمار غزة والإشراف على إعادة بناء بقية المؤسسات الفلسطينية ومن بينها منظمة التحرير والمجلس التشريعي والرئاسة على أساس وطني، وشراكة حقيقية".

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