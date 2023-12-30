السلطات الأمريكية: لا خطط لإجراء محاكمة ثانية لمؤسس بورصة العملات المشفرة

قال ممثلو الادعاء الأمريكي إنهم لا يخططون لإجراء محاكمة ثانية ضد سام بانكمان فريد، الذي أدين الشهر الماضي بالسرقة من عملاء بورصة العملات المشفرة FTX المفلسة الآن.

وفي رسالة قُدمت مساء الجمعة إلى المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، قال ممثلو الادعاء إن 'المصلحة العامة القوية' في التوصل إلى حل سريع لقضيتهم ضد الملياردير السابق البالغ من العمر 31 عامًا تفوق فوائد المحاكمة الثانية.

وقال ممثلو الادعاء إن الفائدة 'لها وزن كبير بشكل خاص هنا'، بالنظر إلى أن الحكم المقرر على بانكمان فرايد في 28 مارس 2024، من المرجح أن يشمل أوامر المصادرة والتعويض لضحايا جرائمه.

وأدان المحلفون في 2 تشرين الثاني (نوفمبر) بانكمان فرايد بجميع تهم الاحتيال والتآمر السبعة التي واجهها. واتهمه المدعون بنهب 8 مليارات دولار من عملاء FTX بدافع الجشع المطلق.

ورفض محامو بانكمان فرايد التعليق.

واجه بانكمان فرايد ست تهم إضافية تم فصلها عن محاكمته الأولى، بما في ذلك انتهاكات تمويل الحملات الانتخابية، والتآمر لارتكاب الرشوة، والتآمر لتشغيل شركة غير مرخصة لنقل الأموال.

وقد تم تسليمه في ديسمبر 2022 من جزر البهاما، حيث يقع مقر FTX، لمواجهة التهم السبع السابقة.

وقال ممثلو الادعاء إن جزر البهاما لم توافق بعد على إجراء محاكمة بشأن التهم المتبقية، مما يجعل الجدول الزمني غير مؤكد.

جاء حكم بانكمان فرايد بعد عام تقريبًا من تقديم FTX طلبًا للإفلاس، مما أدى إلى محو ثروته الشخصية البالغة 26 مليار دولار في واحدة من أسرع الانهيارات لمشارك رئيسي في الأسواق المالية الأمريكية.

وقد يواجه بانكمان فرايد عقودًا من السجن عندما يحكم عليه قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية لويس كابلان في مانهاتن.

وقال ممثلو الادعاء إن الكثير من الأدلة التي يمكن تقديمها في المحاكمة الثانية تم تقديمها بالفعل في المحاكمة الأولى.

وأضافوا إن المحاكمة الثانية لن تؤثر على مقدار الوقت الذي يمكن أن يقضيه بانكمان فرايد في السجن بموجب المبادئ التوجيهية الفيدرالية الموصى بها، لأن كابلان يمكن أن يأخذ في الاعتبار جميع سلوكيات بانكمان فرايد عند الحكم عليه بالتهم التي أدين بها.

وشهد في المحاكمة بأنه ارتكب أخطاء في إدارة FTX، بما في ذلك عدم إنشاء فريق للإشراف على إدارة المخاطر، لكنه لم يسرق أموال العملاء.

وقال بانكمان فرايد أيضًا إنه يعتقد أن اقتراض الأموال من FTX من خلال صندوق التحوط الخاص به الذي يركز على العملات المشفرة Alameda Research أمر مسموح به، وأنه لم يدرك مدى عدم استقرار مواردهم المالية إلا قبل وقت قصير من انهيار كليهما.

تم سجن خريج معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا منذ أغسطس، عندما ألغى كابلان الكفالة بعد أن خلص إلى أن بانكمان فرايد قد تلاعب على الأرجح بشهود المحاكمة المحتملين.

القضية هي الولايات المتحدة ضد بانكمان فرايد، المحكمة الجزئية الأمريكية، المنطقة الجنوبية من نيويورك، رقم 22-cr-00673.