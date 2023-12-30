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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شاب فى مشاجرة مع آخرين بسبب الخلافات المالية بشبرا الخيمة

جثة
جثة

لقى شاب يبلغ من العمر 17 عاما مصرعه على يد آخرين إثر مشاجرة نشبت بينهما بمنطقة المنشية الجديدة بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، اثر إصابته بطلق ناري "فرد خرطوش" اودى بحياته، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من شرطة قسم اول شبرا الخيمة  إخطارا بمصرع شاب يدعى "سيف. ا" 17 عاماً اثر إصابته بطلق ناري "فرد خرطوش" اودى بحياته.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع الشاب اثر مشاجرة مع اخرين بسبب خلافات مالية فقام المتهمين بإطلاق اعيرة نارية صوب المجنى عليه أودت بحياته. 

شاب القليوبية شبرا الخيمة المنشية الجديدة محافظة القليوبية

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