منصة حافز.. باحث اقتصادي: السيسي يستهدف تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري

علق يسري الشرقاوي الباحث الاقتصادي ورئيس جمعية المستثمرين الأفارقة على اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التعاون الدولي، ومتابعة تطورات تنفيذ منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.

وقال يسري الشرقاوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" منصة حافز تستهدف التواصل الإلكتروني المباشر بين القطاع الخاص والجهات متعددة الأطراف التي تتعاون مع مصر ".

وأضاف يسري الشرقاوي:" منصة حافز تجمع بين شركاء التنمية والقطاع الخاص في مصر لتقديم الدعم المالي والفني ".

وتابع يسري الشرقاوي :" منصة حافز تقدم خدمات تمويل ومنح للقطاع الخاص بالتعاون مع شركاء التنمية ".

واكمل يسري الشرقاوي :" تم إدخال الذكاء الاصطناعي على منصة حافز للرد على كافة استفسارات القطاع الخاص "، مضيفا:" الرئيس السيسي يوصي بالاهتمام بالمشروعات التنميوية وفتح المجال للقطاع الخاص المصري ".

وقال يسري الشرقاوي:" الرئيس السيسي يستهدف تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري ".