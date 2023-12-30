موقعها استراتيجي.. ناجي إبراهيم: السيسي أطلق المشروع القومي المتكامل لحماية وتنمية سيناء

أوضح المهندس ناجي إبراهيم رئيس جهاز تعمير شمال وجنوب سيناء أنه منذ عام ٢٠١٤ أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروع القومي المتكامل لحماية وتنمية سيناء لما تتمتع به سيناء من موقع جغرافي استراتيجي مميز بين البحر المتوسط وقناة السويس وخليج العقبة وخليج السويس، فضلا عن أهميتها الاستراتيجية لامن مصر القومي.

هناك 3 محاور اعتمدت عليها الدولة للتنمية فى سيناء



وأكد ناجي خلال مداخلة تليفزيونية لبرنامج نشرة الأخبار، المذاع على فضائية دي ام سي، تقديم الإعلامي هيثم سعودي، فكانت التنمية في سيناء تبدأ بحمايتها وتعميرها، بدات التنمية في سيناء على محاور عدة وليست علي محور واحد، منها البنية التحتية التي شملت النقل والطاقة والغاز والكهرباء المتجددة والمياة والصرف.

وأشار رئيس جهاز تعمير شمال وجنوب سيناء إلى ، المحور الثاني هما الصناعة والاستثمار، و المحور الثالث هو المشروعات الأجتماعية من تعليم وصحة وإسكان وحماية اجتماعية وخدمات حكومية، كل ذلك اهتمت به الدولة لتكوير وتنمية ليس الارض فقط ولكن البشر فقط.



وأضاف: هناك مشروعات النقل العملاقة التي تم تنفيذها في سيناء وربطها بالوطن الام بمحافظات الدلتا والوادي كل الأنفاق والكباري العائمة والمعديات والطرق العملاقة التي تم إنشاءها من اول محور ٣٠ يوليو الى طريق نفق طابا والطرق العملاقة بشمال وجنوب سيناء المنشؤة على أعلي مستوي وعلى الطراز العالمي، كما تم عمل محطات تحلية البحر، وانشاء محطة بشمال سيناء للقضاء على المياة غير الأدمية، مضيفا انه تم توزيع 5 أفدنة لكل منزل، وأيضا الطرق والخدمات الكبيرة.