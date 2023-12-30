جيش الاحتلال الإسرائيلي يوجه رسالة إلى الأسرى لدى حماس في غزة

افتتح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيانه اليومي بمناشدة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة منذ 84 يومًا.

وقال متحدث جيش الاحتلال: "هذا المساء أود أن أتوجه إليكم، أيها المختطفون في غزة، فنحن نفكر فيكم طوال الوقت، ونتذكر باستمرار واجبنا الأخلاقي بإعادتكم جميعاً إلى دياركم".

وأضاف: لقد تحدث المختطفون الذين عادوا إلى إسرائيل أكثر من مرة عن الرعب النفسي الذي فرضه عليهم خاطفوهم - وادعى بعضهم أنه قيل لهم إن إسرائيل لا تهتم بكم".

وبعد مخاطبته المختطفين الذين ما زالوا في الأسر، خاطب متحدث جيش الاحتلال الإسرائيليين أيضًا، قائلاً: "في الآونة الأخيرة، نشهد بشكل متزايد شائعات وأخباراً كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي حول حالة المختطفين، ووراء كل مخطوف أهل وأصدقاء وأقارب".

وتابع: "الأقارب الذين يشعرون بقلق بالغ.. نشر الشائعات والحقائق التي لا أساس لها من الصحة يضر بهم.. لا تنقلوا معلومات غير موثوقة.. تجنبوا زيادة الألم الذي لا نهاية له لعائلات المختطفين".