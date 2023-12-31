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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جولة أخيرة.. أحمد السقا أول نجم عربي يتواجد على منصة على "أمازون"

صدى البلد

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل جولة اخيرة  البوستر الرسمى بطولة للنجم "احمد السقا".

في خطوة هي الأولى في عالم الدراما العربية تقرر عرض "مسلسل "جولة أخيرة" على المنصة العالمية أمازون من إنتاج "الصباح إخوان"، ليكون أحمد السقا أول ممثل عربي يتواجد على منصة أمازون بـمسلسل "جولة أخيرة"


مسلسل "جولة أخيرة" من تأليف محمد ندا و يشارك في السيناريو محمد الشخيبى، وإخراج مريم أحمدي، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب أحمد السقا كلاً من: أشرف عبد الباقى، أسماء أبو اليزيد، رشدى الشامى، على صبحى، الطفلة ملك، حنان سليمان، صفاء الطوخى،ضيفة الشرف حنان مطاوع.


والمسلسل تدور احداثه حول  شخصية يحيى، وهو طبيب في منتصف العمر يعيش حياة مزدوجة بهوية سرية كملاكم حقيقي ولكن يكتشف يحيى إصابته بمرض الزهايمر قبل مشاركته في بطولة MMA ، إلا أنه يواصل السعي لتحقيق حلمه والفوز بالبطولة وتكوين ذكريات جميلة مع ابنته

المسلسل مكون من 9 حلقات وسيعرض يوم 25 يناير المقبل على Amazon prime video

ويفتح مسلسل جولة اخيرة سوقاً جديداً للأعمال الفنية المصرية والعربية خلال نافذة عرض عالمية مثل أمازون لم تكن متواجدة في السوق المصري والعربي خلال السنوات الماضية، ومع عرض مسلسل "جولة أخيرة" على المنصة سيكون هناك مجال لعرض أعمال لنجوم مصريين وعرب خلال الفترة المقبلة.

احمد السقا

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